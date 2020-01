© Hersteller

Platz 10: Unterdurchschnittlich

Das Rouge befindet sich in einem kleinen, eckigen Döschen aus Kunststoff. Der beiliegende Pinsel nimmt leider nur schwer das Produkt auf und gibt es noch schlechter ab. Der Pinsel ist also eher für Notfälle. Der Farbton Peach kommt auf meiner Haut viel heller raus als in dem Döschen, ist also eher was für helle Hauttypen. Ich muss erst einmal ordentlich schichten, damit ich überhaupt ein Ergebnis sehe. Das Produkt überzeugt mich weder vom Farbton noch vom Auftragen und seiner Haltbarkeit.Manhattan Powder Rouge Fresh Peach, 6 Euro, erhältlich in Drogerien