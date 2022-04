Sonnenbrillenmode im Sommer : Der Sommer wird bunt

Tja, die rosarote Brille – sie lässt sich bildlich gesprochen vorerst nicht mehr aufsetzen. Die eine Gefahr, die Seuche, schien gerade dank Impfung und nicht ganz so aggressiven Varianten halbwegs unter Kontrolle, da ist die nächste schon da: Krieg. Sollte sich die Stimmung zwischen Verunsicherung und Angst in der Mode niederschlagen, müsste viel Schlichtes dazukommen. Dann heißt es back to basics, wie man im Stil-Gewerbe sagt. Auch eine große schwarze Sonnenbrille gehört zu so einer Garderobe aus Jeans und weißen T-Shirts. Aber für viele Menschen ist eben immer noch Maskenzeit, und wenn sie nicht zufällig Wert darauf legen, als regungslose Wesen durch die Welt zu spazieren, bleibt für die Brille mit dunklen Gläsern wenig Platz im Gesicht.

Die neuen Sonnenbrillen in diesem Artikel wurden schon vor einer Weile entworfen. So ist das in der Mode mit ihren Frühjahrskollektionen, die Designer im September zeigen und an denen sie im Sommer zuvor arbeiten. Möglich, dass sich jemand an die ersten Zeichnungen dieser Brillen gesetzt hat, als noch wie selbstverständlich von „britischen“ und „indischen“ Varianten die Rede war, bevor die politisch korrekten sprachlichen Varianten Alpha etc. üblich wurden.

Wörtlich gesprochen könnte so eine rosarote Brille, wie das Modell von Escada (mit rosa Gläsern, oben rechts), eben doch ganz praktisch sein in diesem Sommer. Die erste Referenz mag klar sein: Seventies, make peace not war. Das klingt ein bisschen zu einfach mit Blick auf das aktuelle Geschehen. Aber, ha, der Metallrahmen, der diese bunten Gläser einfasst, begrenzt zugleich das Ausmaß an Woodstock-Ästhetik . Die bunten Sonnenbrillen für diesen Sommer sind auch Nerd-Brillen, siehe das Modell in Gelb von Ray-Ban (mit gelben Gläsern, unten links). Oder sie muten so souverän an wie diese Aviators in Violett von Chloé (mit violetten Gläsern, rechts Mitte) und in Grün von Montblanc (mit grünen Gläsern, unten rechts). Modell Nummer 1 (mit lila Gläsern, oben links) ist übrigens von Byredo. Genau, von der schwedischen Marke, die vor gut 15 Jahren hochkonzentriert an das Thema Düfte gegangen ist und damit die Welt erobert hat. Auch die Ecken und Kanten an der Byredo-Brille vermitteln: Spaß beiseite. Selbst in Lila.