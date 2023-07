Die Sache geht meistens lustig los: „Ich packe meinen Koffer – und nehme mit . . .“ Also Koffer vom Dachboden holen und alles reinschmeißen, was man für die Reise brauchen könnte. Spätestens an dem Punkt ist der Spaß vorbei: Je größer der Koffer, umso mehr Zeug muss mit, und besonders auf Flugreisen wird es dann schwierig. Ein großer Koffer ist schwerer, sperriger und für alle Beteiligten stressiger. Das Kofferchaos vom vergangenen Jahr, als Flughäfen den Post-Pandemie-Andrang nicht mehr bewältigen konnten, ist auch in diesem Jahr nicht vergessen.

Der notorisch knappe Personalstand unserer Arbeitswelt hält einiges auf: Kita-Tage enden früher, und Schulstunden fallen aus. Operationen können nicht wie geplant stattfinden und Züge planmäßig losfahren. Auch für das Zeug, das mitsoll, auf Nah- und Fernreisen, für die Zeit, in der wir nicht viel vorhaben, braucht es bei aller Automatisierung Menschen. Die Taschen auf dieser Seite sind ressourcensparender.

Das sind keine Modelle für Kofferbänder, sondern für die Schultern ihrer Besitzer. Also können sie auch schöner sein als die x-beliebige Hartschale, zum Beispiel aus grün glänzendem (recyceltem) Nylon von Vee Collective oder aus einer mehr als 60 Jahre alten Diwandecke, die PB 0110 für seine Großraum-Tasche nutzt. Oder aus braunem Wildleder von Marc O'Polo, das mit der Zeit Patina bekommt – leichte zumindest. Denn ob so eine Reisetasche im Regen steht oder gequetscht zwischen anderen Taschen herumliegt, haben Sie ja im Blick. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt!

Ach ja, man muss sich begrenzen, ein Weekender ist etwas für Menschen, die genau hinschauen, und die dann mit der von innen wie von außen aufgeräumten Aigner-Ledertasche viel länger als ein Wochenende unterwegs sind. Man könnte auch sagen: Pragmatisch muss man schon veranlagt sein, um mit Weekender auszukommen, und da könnten die praktisch-schlichten Taschen von Tumi und Porsche Design zur Haltung ihrer Besitzer passen. Mit diesen Taschen wird wenig verschwendet – keine Zeit am Gepäckband und kein Platz für mehr als das Notwendigste. Auch dazu gibt es ein Spiel: „Ich reise auf eine einsame Insel und nehme nur das Allernötigste mit.“ Was ist es?