Das Problem mit dem Emblem : Was Logo-T-Shirts über uns aussagen

Wenn man so will, ist das Logo-T-Shirt der edle Cousin des Spruch-T-Shirts. Der zweifelhafte Ruf liegt in der Familie, beide haben es irgendwie nötig. Der eine kommt übermotiviert witzig daher, der andere dekadent. Und beide zeigen auf diese Weise, wie gespannt das Verhältnis der Mode zum Plakativen ist. Einerseits geht es darum, mit Bekleidung sich selbst zu inszenieren. Anderseits soll der Auftritt aber bitteschön cool bleiben, ein bisschen rätselhaft und undurchdringlich für das Gegenüber.

Über Spruch-T-Shirts ist in den vergangenen Jahren viel geschrieben worden: „We should all be feminists“ (Dior), „Coolest monkey in the jungle“ (H&M), „Ich habe Corona. Hast Du Limetten?“ (Spreadshirt). Dahinter ließ sich selten ein Punkt setzen, vielmehr ein Ausrufezeichen, und dann folgten die Interpretationen, Diskussionen oder, wie etwa bei H&M, schlimmstenfalls ein Shitstorm.

Dagegen lässt sich so ein T-Shirt mit schlichtem Marken-Emblem aus Herstellersicht geradezu problemlos auf den Markt bringen. Die Kosten und mutmaßlichen Kollateralschäden sind verhältnismäßig gering, der Absatz ist recht groß, gemessen am Eindruck im Stadtbild. Wenn es bald wieder wärmer wird und die dicken Daunenjacken fallen, wenn der Mensch kein Michelin-Männchen mehr sein muss, dann werden neben großflächigen Tätowierungen und Birkenstock-Sandalen auch wieder die Logo-T-Shirts zum Vorschein kommen. Warum?

Weil uns ein A.P.C. oder ein Christian Dior Atelier in Schreibschrift auf der Brust, wie es unser Model im Studio in Frankfurt trägt, selbst dort ein bisschen pariserisch wirken lässt? Als wären wir jetzt eigentlich in Saint-Germain-des-Prés auf ein Glas Rotwein verabredet? Weil ein Celine mit Strasssteinen oder ein Karl mit buntem Muster an der Stelle Ausweis dafür sind, dass wir wissen, was Sache ist in Sachen Stil? Weil selbst ein geradliniges Armani Exchange oder ein klassisches Polo Ralph Lauren in grüner Schrift auf rosafarbenem Grund oder ein Stone Island samt Kompass nicht nur etwas über die jeweilige Markenphilosophie verrät, sondern am Ende auch über uns?

Mit einem einzigen Logo lässt sich so gesehen gleich mal einiges sagen. Auf jeden Fall ist es mehr als mit einem ganzen Spruch.

