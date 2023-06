Männermode in Florenz : Was Fendi für das nächste Frühjahr entwirft

Die italienische Mode knüpft an die Zeiten vor der Pandemie an. Und als Ehrengast des Pitti Uomo, der größten Herrenmodemesse der Welt, präsentiert Fendi seine Handwerkskunst.

Mitten in der Toskana: Silvia Venturini Fendi und die Mitarbeiter der Fendi-Fabrik in Capannuccia nehmen am Donnerstagabend den Applaus entgegen. Bild: Helmut Fricke

Erhobenen Hauptes schreitet Silvia Venturini Fendi nach der Modenschau an der Seite ihrer Mitarbeiter über den glänzenden Boden ihrer Fabrik. An ratternden Maschinen haben sie kurz zuvor noch große und kleine Lederstücke zurechtgeschnitten, an ihren reihum aufgestellten Arbeitstischen mit ruhiger Hand Fäden durch das robuste Material gezogen. Nun sind alle Augen auf sie gerichtet. Erst als die letzte Frau im weißen Kittel den Laufsteg verlassen hat, lässt der Applaus langsam nach.

Johanna Christner Redakteurin im Ressort Gesellschaft & Stil.



Am Donnerstagabend präsentiert das Modehaus Fendi seine Männerkollektion für Frühling und Sommer 2024 vor den ­Toren von Florenz, in Capannuccia. Also ausnahmsweise nicht in Mailand, sondern in der modehauseigenen Lederwaren-Produktionsstätte, die erst im Oktober rund zehn Kilometer südlich von Florenz eröffnet wurde. Das Fendi-Monogramm aus zwei gespiegelten „F“, vom damaligen Chefdesigner Karl Lagerfeld bald nach seinem Dienstantritt im Jahr 1965 entworfen, taucht immer wieder in der Fabrik auf, etwa als Gravur der steinernen Wände.