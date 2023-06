Im Jahr 2016 attestierte die britische „Vogue“ dem prallen Dekolleté sein Ende. Das wirkte fast prophetisch angesichts des bevorstehenden Abgesangs auf die Lingerie-Marke Victoria’s Secret, die später von knapper, die Brüste hochschiebender und den Po nur zaghaft verdeckender Reizwäsche auf schlichte, bequeme Wäsche umsatteln sollte. Tatsächlich erschienen etwa bei der Oscar-Verleihung 2016 Schauspielerinnen wie Jennifer Lawrence, Charlize Theron und Olivia Wilde in tief ausgeschnittenen Roben, die aber nicht den Blick auf hochgepushte Brüste eröffneten, sondern deren natürlich Form erahnen ließen.

Doch wer einen Blick auf Fotos der großen Verleihungen im laufenden Jahr wirft, könnte meinen, dass die „Vogue“ vorschnell geurteilt hat: Beyoncé, Ashley Graham, Lizzo, Jennifer Chastain, Rihanna und Cardi B traten mit Dekolletés auf, die man durchaus als prall bezeichnen darf. Doch mit der lebendig gewordenen Männerphantasie standardisierter sexy Engel der Nullerjahre haben diese Frauen wenig gemein. Ihre Kurven sind nicht normiert. Der Ausschnitt und das, was er verhüllt und entblößt, ist heute so individuell wie seine Trägerin.

So allgegenwärtig und vielseitig er scheint, so umstritten war der Ausschnitt schon immer. Er mäandert zwischen Objektifizierung und Selbstermächtigung, Konvention und Wagemut. Er wird gefeiert und verurteilt, kann als gewagt oder vulgär, als passend oder unangebracht gelten. In ihrer Rolle als Anwaltsgehilfin Erin Brockovich zeigte Julia Roberts im Jahr 2000, wie vulgär ein zu tiefer Ausschnitt am helllichten Tag wirken kann. Dass zehn Jahre zuvor in „Pretty Woman“ einer der Höhepunkte ihrer optischen Verwandlung von der Prostituierten zur Opernbegleitung ausgerechnet ein weit ausgeschnittenes Kleid war, zeigt die Ambivalenz.

Niemals mit tiefem Ausschnitt Gäste empfangen, hieß es 1930

Diese Nuance des Ausschnitts erörterte John Carl Flügel in seiner „Psychologie der Kleidung“ schon 1930. „Flügel schrieb, dass ein tiefes Dekolleté je nach Anlass gesellschaftlich akzeptiert oder abgelehnt würde“, sagt Elisabeth Hackspiel, Professorin für Modetheorie und -geschichte an der Düsseldorfer Akademie für Mode & Design (AMD). „Es galt in der Abendgarderobe als durchaus angemessen. Damit aber zu Hause Gäste zu empfangen wäre in seiner Zeit deplatziert gewesen.“

Nicht immer, aber oft werden rote Teppiche abends beschritten. Ein Dekolleté kann dort für Aufmerksamkeit sorgen – und weitreichende Folgen haben: Als Jennifer Lopez vor 23 Jahren bei der Grammy-Verleihung in einem bis unter den Bauchnabel ausgeschnittenen Kleid von Versace erschien, war die Neugier im Internet so groß, dass Google daraufhin die Bildersuche ins Leben rief. Sechs Jahre zuvor hatte ebenfalls dank eines Versace-Entwurfs Elizabeth Hur­leys Karriere Fahrt aufgenommen. In einem tief ausgeschnittenen und seitlich nur mit überdimensionalen Sicherheitsnadeln zusammengehaltenen Kleid ließ sie bei der Premiere des Films „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ ihren damaligen Lebensgefährten (und Hauptdarsteller) Hugh Grant verblassen. Unvergessen ist auch das 1957 in Beverly Hills entstandene Foto von Sophia Lorens argwöhnischem Blick ins waghalsige Dekolleté von Jayne Mansfield. Loren erklärte später in einem Interview, sie habe befürchtet, dass dessen Inhalt gleich auf ihrem Teller lande.