Die ersehnte Freiheit : Warum so wenige Sommerkleider Taschen haben

Eine Frau steht vor der Ka­mera und zeigt ihr neues Kleid. Sie dreht und wendet sich, lächelt. So weit, so üblich denkt sich, wer Tiktok oder Instagram nutzt. Dann setzt ein schneller Technobeat ein. Eine Stimme aus dem Off sagt: „I like your dress.“ Die Hände der Frau verschwinden in den Seiten des Kleides, wo sich Taschen of­fenbaren, sie beginnt, wie wild zu tanzen und schneidet Grimassen: „Thanks, it has pockets!“, so ihre euphorische Erwiderung. Die Aussage des Videos: Nur Ta­schen machen Frauen wirklich glücklich. Der Hashtag #ithaspockets („Es hat Taschen“) hat 43 Millionen Aufrufe auf Tiktok und knapp hunderttausend Einträge bei Instagram.

Warum freut sich Frau so über Ta­schen, mag die Reaktion ahnungsloser Zuschauender sein. Ist es so selten, dass Frauenkleider Taschen haben? Die kurze Antwort lautet: Ja. Warum das so ist, ist etwas schwieriger zu erklären – und hat mit Geschlecht, Klasse und gesellschaftlicher Teilhabe zu tun.

Die Hüterin des Hauses brauchte nichts einstecken

Eine erste augenscheinliche Erklärung für das Fehlen der Taschen in Frauenkleidung liefert die Kostümgeschichte. Bereits ab der Renaissance verfügte Herrenkleidung meist über eingearbeitete Taschen. Logisch, denn die Herren gingen hinaus in die Welt und brauchten allerlei Dinge für ihren Alltag. Frauen hingegen, die Hüterinnen des Hauses, begannen erst im 17. Jahrhundert, unter ihren Kleidern Taschen zu tragen, die um die Taille gebunden wurden.

Eine feine Dame hatte nicht viele An­lässe, zu denen sie eine Tasche – oder einen in der Hand getragenen Beutel – gebraucht hätte: „Zur Jagd, zum Kirchgang, zu einem Ball“, erklärt Adelheid Rasche, Sammlungsleiterin für Textilien, Kleidung und Schmuck am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. „Dienstpersonal, Frauen im mittleren oder niederen Stand, Bauersfrauen, die zum Markt fuhren, oder eine Bürgersfrau, die mit dem Mann zusammen ein Handwerksgeschäft leitete, hatten schon mehr Gründe für eine Tasche.“ So trugen diese Unterlagen und Urkunden mit sich und auch das Geld, das sie verdienten.

Auch Liebesbriefe, Riechsalz und allerlei andere Geheimnisse befanden sich darin, wenn man den Autorinnen des Buches „A Pocket. A Hidden History of Women’s Lives 1160 – 1900“ glaubt. Au­torin Ariane Fennetaux nennt die Tasche einen „Raum, den Frauen aktiv kontrollierten“ und der sich „leicht außerhalb des männlichen Hoheitsbereichs“ be­fand. Ob diese Frauen die ersten waren, die Taschen im Kleid hatten, kann Adelheid Rasche nicht mit Sicherheit sagen, „weil diese Kleider nicht erhalten sind. Sie wurden aufgetragen, nicht aufge­hoben.“

Ein Taschentuch, ein Fächer, vielleicht eine Münze

Erhalten sind vor allem die Kleider der gut gestellten Frauen am Hof. „Das Wichtigste, was darin transportiert wurde, waren ein Taschentuch, ein Fächer, die Tanzkarte, vielleicht eine Münze“, weiß Adelheid Rasche. Diese erhaltenen Taschen waren im Durchschnitt 40 Zentimeter lang und zwischen 25 und 30 Zentimeter breit, wurden um die Taille gebunden und versteckten sich unter dem Reifrock, zwischen Unter- und Oberkleid, wo damals noch viel Platz war: „Das Oberkleid, aus feinem Seidenstoff, hatte seitlich einen Schlitz im Kleid, der von Stofflagen verdeckt wurde. Da griff man hindurch, um die Leinentaschen, die darunter getragen wurden, zu erreichen,“ erklärt Rasche.