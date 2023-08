Gehören zu den 0,6 Prozent: Precious Lee und Paloma Elsesser, hier in Paris, sind zwei der wenigen Plus-Size-Models bei Modenschauen. Bild: Getty

Zum ersten Mal hat bei „Germany’s Next Topmodel“ ein Curvy-Model gewonnen. Body Positivity ist in aller Munde. Aber in der Mode halten sich weiterhin klare Vorstellungen davon, was schön sein soll: dünne Körper.