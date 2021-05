Allein im Netz : Warum Onlineshopping auf Dauer einsam macht

Anna Wegener erinnert sich genau an die Momente, als sie die Lieblingsstücke in ihrem Kleiderschrank gekauft hat: den Pullover nach der Mathe-Abi-Klausur. Die Hose, als sie mal mit dem Vater in der Stadt war. Den Rock zur Trennung vom damaligen Freund. Anna Wegener ist 19 Jahre alt, und bevor es mit den Lockdowns losging, war sie häufig in der Stadt zum Shoppen. Sie kaufte dann in der Regel auch etwas, bei Zara, bei Urban Outfitters, bei Massimo Dutti.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Seit die Läden geschlossen sind, shoppt Anna Wegener noch mehr. Sie verbringt viel Zeit auf Instagram, und wenn sie etwas an einer Influencerin sieht, das mit einem Online-Store verlinkt ist, dann ist es schon vorgekommen, dass Wegener schneller im Check-out-Bereich des Stores war, als sie denken konnte. „Das war eine Aktion von einer Minute“, sagt sie. Dann hatte sie das Oberteil in Mintgrün mit pinkfarbenem Saum gekauft. „Ich habe es bis heute nicht getragen.“ Anders als den Pullover zum Mathe-Abi, den Trennungsrock, jene Teile, die sie in der Stadt gekauft hat und an die sie Erlebnisse knüpft.