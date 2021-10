Achtung, Mode! : Warum die Krise der Modemagazine auch eine Chance ist

Die Modestrecke sieht so aus, wie man sich eine internationale Modestrecke vorstellt: arrangiert, drapiert, retuschiert. Vielleicht wirken die Bilder gerade deshalb fehl am Platz. Edward Enninful, Chefredakteur der britischen „Vogue“, hat die Fotostrecke produziert, und seine Kolleginnen aus den weiteren europäischen „Vogue“-Ausgaben dürfen sie nun ins Heft heben. So sind die Bilder auch in die deutsche „Vogue“ gerutscht. Schön. Aber was haben sie in einem deutschen Modemagazin zu suchen?

Der Condé-Nast-Verlag, der das Modemagazin in vielen Länderausgaben herausgibt, muss sparen. Also lieber mal eine aufwendige Modestrecke in einem Dutzend Ausgaben veröffentlichen als nur in einer. Vorgemacht hat es der amerikanische Konkurrenzverlag Hearst, der einmal im Jahr eine Bilderstrecke in viele internationale Ausgaben der „Harper´s Bazaar“ steckt – ganz nach dem Geschäftsmodell des Gründers William Randolph Hearst, der 1895 mit dem Vermarktung von Comic-Strips für Tageszeitungen begann und so das System der Syndication erfand, der Vielfachverwendung medialer Inhalte.

Warum sollte das nicht auch heute passen? Gerade sind 17 Länder-Ausgaben des Männermagazins „GQ“ mit dem gleichen Titel erschienen. Das Cover schmückt The Weeknd. Aus dem Editorial der deutschen Ausgabe grüßt der „Global Editorial Director“ Will Welch, ein netter, intelligenter und noch dazu gut aussehender Amerikaner. Aber spricht er auch Männer in Pinneberg und Rosenheim an? Oder konzentriert sich der Condé-Nast-Verlag angesichts schwindender Auflagen ohnehin nur noch auf Trendbezirke wie Berlin-Mitte und das Münchner Glockenbachviertel?

„Sieht aus wie amerikanischer Kulturimperialismus“

Solche Sparprogramme gelten gebeutelten Zeitschriftenverlagen als Allheilmittel. „Wachsender Druck auf die Werbeerlöse und nachlassende Auflagen belasten zunehmend die Ertragsmargen der Magazinmacher“, schreibt der Fachdienst „Meedia“ über die Luxushefte. Die Syndication spart viel Geld ein: Der Münchner Moderedakteur muss nicht mehr nach Paris oder Los Angeles fliegen, um eigene Artikel zu recherchieren, er übersetzt einfach Geschichten des großen amerikanischen Bruders ins Deutsche. Beim Prêt-à-porter in Paris, das in dieser Woche zu Ende ging, war kein deutscher „Vogue“-Redakteur mehr zu sehen. In der ersten Reihe erregten sich auch Chefredakteurinnen anderer Verlage über die Condé-Nast-Strategie: „Das sieht aus wie amerikanischer Kulturimperialismus.“

Das Problem daran: Das Produkt wirkt konfektioniert, die Bildsprache beliebig, vom redaktionellen Inhalt zu schweigen. Aus dieser Schwäche der Lifestyle-Verlage erwachsen für zwei andere Zeitschriftentypen ganz neue Chancen: für die Supplements der großen Zeitungen wie „How to spend it“ von der „Financial Times“ oder auch für das F.A.Z.-Magazin; und für unabhängige kleine Magazine wie „032c“ oder „Achtung Mode“, das vor fast 20 Jahren gegründet wurde, den Aufschwung des Luxusmarktes mitnahm und in diesem Herbst wieder in einer so dicken Ausgabe erschienen ist, als hätte es nie eine Pandemie gegeben.