Das beste Kleidungsstück, das es gibt, ist genau genommen gar keines. Es hat keine Form und keine Naht, kennt keinen Schnitt und wird nur durch loses Legen um die Schultern kleidsam: der Shawl. Also kein gewöhnlicher Schal, sondern ein großes Stück Stoff aus feiner Wolle, so dünn, dass es für die Trägerin oder den Träger unbemerkt einen sehr ursprünglichen Zweck erfüllt: zu wärmen.

So ist er Teil meiner Garderobe geworden – ungewollt, denn ein Shawl steht für die Eleganz einer früheren Epoche. Heute können ihn nur Frauen, die aus dieser Zeit stammen, tatsächlich überzeugend tragen. An Jüngeren findet man ihn vielleicht noch in Adelsfamilien, die sich Pashminas in Tannengrün oder Byzantinischblau bei Festen umlegen und dazu bunte Ohrringe vom Schmucklabel anderer adliger Frauen tragen. So ahmen sie eine Ikonographie ihrer Großmütter nach, die als Kopie nur altbacken wirken kann.

Die Sonne mit Zähnen

Ungewollt also, aber unvermeidlich, weil notwendig. Unter notorisch niedrigem Blutdruck leidend, wickelte ich mir, wenn alles draußen getaut war, dann doch einen alten Shawl meiner Mutter, cremefarben mit Stickerei am Saum, um den Leinenblazer. So sollte er nun eigentlich nicht getragen werden, aber über die Schultern geworfen, wertete er die Jacke von der Stange zumindest auf.

Es ist eine gefährliche Zeit des Jahres, wenn alles taut und die Wolken die so vermisste Sonne wieder freigeben. „Soare cu dinti“, nennt man sie im Rumänischen, die Sonne mit Zähnen, die einen fletschend anlächelt und zum Übermut ermuntert, für ein, zwei Stunden zurückzulächeln, nicht bemerkend, dass es gar nicht warm ist. Shawl über Kopf bewahrt vor einigen Frühlingen im Bett.

Und rettet vor Temperaturstürzen, die man nur unter der Sonne anderer Breitengrade erlebt: Wenn sich die Schiebetür zum Hotel-Vestibül in Bangkok öffnet und mit einem Schritt 20 Grad der Hitze abfallen, die einen beim Erklimmen der Tempeltreppen erdrückte, entfaltet er schnell seinen ursprünglichen Zweck. Der Shawl, leicht genug, ihn gerollt selbst auf den Wat Phra Dhammakaya mitzutragen, und blickdicht, um die Mönche in Orange nicht verlegen zu machen, ist jeder Leinenjacke überlegen.

Diese Überlegenheit ist bis heute erstaunlich unterschätzt. Meine Mutter erzählte mir, mein Großvater habe als Journalist die Beduinen in der Sahara besucht, die, in Tücher gehüllt und Tee trinkend, stets über die Westler lachten, die sich ohne Schals und mit eiskalten alkoholischen Getränken in die Hitze begaben. Warum lernten sie das nur nicht? In Kleidern ohne Nähte schwitzt man nicht unter der Sonne des 30. Breitengrades. Und man friert nicht, wenn nachts der Sand aufhört zu wärmen.

Schick und altbacken zugleich

Seit vier Jahrhunderten gibt es ihn schon, den Shawl. Der italienische Reiseschriftsteller Pietro Della Valle erfasste bereits 1623 den Unterschied zwischen den beiden großen Kulturen, die sich des Shawls rühmen: Im damaligen Persien wurde er gegürtet, in Indien legte man ihn über die Schultern. In Kaschmir wurde er aus dem Unterfell der Tibetischen Ziegen gewoben, so weich und kunstvoll, dass er nur von den Großmoguln getragen werden durfte. Es dauerte nicht lange, bis sich Europas Aristokratie darum riss. Kaum eine Dame, die zur Zeit Napoleons keinen trug.

Doch wie bei Seide, Tee und Gewürzen schlugen die Engländer auch beim Kaschmirshawl ihren Profit daraus. Kaum ein Jahrhundert später webten die Spinnereien in Schottland eigene Shawls in Mustern indischer Mangos, die nun so heißen wie der kleine Ort in den Lowlands: Paisley. Die Mangos sind auch auf einigen Shawls meiner Mutter zu sehen. Paisley und Pashmina, schick und altbacken.

Doch vermachte sie mir einen ohne Muster, ohne Herkunft, fellfarben, ungefärbt. Ende der Sechziger hatte sie ihn in Indien erstanden. Er ist so weich, dass er ein Shahtoosh sein könnte. Wüsste ich nicht, dass sie niemals so viel für ein Kleidungsstück ausgeben würde, ich glaubte, er wäre einer. „Der feinste Tibet“, so beschreibt ihn die Passagierin in Alexandre Dumas' Einakter „Der persische Shawl“, den der Seemann als Vorwand konfisziert.

Noch feiner als das Unterfell der Ziegen ist das der Tibetischen Antilopen. Man kann sie nicht zähmen, also können sie nur tot geschoren werden. Einen Shawl dieser Art zu besitzen ist seit einem halben Jahrhundert verboten. „Wer treibt denn nicht Contrebande heutzutage?“, fragt der durchtriebene Seemann. Shahtooshs mag man heute nur noch auf Schwarzmärkten finden, für fünfstellige Summen.

So viel wurde nicht einmal für die Shawls von Joan Didion gezahlt, die nach ihrem Tod versteigert wurden. Ein kamelbraunes und beigefarbenes Modell von Loro Piana, „each with expected wear“, jeweils mit den erwarteten Gebrauchsspuren, wurde im November für einen vierstelligen Betrag verkauft. Das Siebenfache des Originalpreises, das scheint fair für Didion-Fans. Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum keiner der beiden auf ihrer berühmten Packliste zwischen „2 pairs of shoes“ und „stockings“ auftaucht.

Meiner liegt jedenfalls stets im Weekender obenauf. Limettengelb, unifarben, legal, wenn auch von der Stange einer japanischen Marke, dafür ein Geschenk meines Bruders (zweistellig).