Herbst-Trend Pullunder : Ein Widerspruch, der den Rücken wärmt

Der Pullunder gehört auch in diesem Herbst zu den sogenannten Trend-Stücken im Kleiderschrank. Dabei steckt in ihm eine größere Botschaft. Unsere Autorin weiß, welche es ist.

Ambiguitätstoleranz ist etwas, worüber sich jeder Psychoanalytiker freut. Der Patient ist in der Lage, Widersprüche und Unsicherheit auszuhalten, und verlangt von der Wirklichkeit nicht, dass sie sich seinen Bedürfnissen nach Eindeutigkeit beugt. Die Dinge können so und gleichzeitig anders sein. Zum Beispiel kann man einen Menschen lieben und ihn trotzdem manchmal als unsympathisch erleben. Oder umgekehrt: Man findet jemanden grässlich und lässt es sich nicht nehmen, positiv überrascht zu sein. Für die psychische Gesundheit und den zivilen Umgang miteinander ist Ambiguitätstoleranz eine überlebenswichtige Sache. Weshalb man sie üben sollte, wo es nur geht. Auch in der Mode.

Nehmen wir, aus gegebenem Anlass, den Pullunder. Ein Kleidungsstück, das klanglich an süße Plunderteilchen mit Quark oder Vanillepudding denken lässt und das selten ungeteilte Zustimmung erfährt. Selbst jetzt, da es ausgesprochen trendet, steht es unter Vorbehalt. In Modelexika kommt es so gut wie gar nicht vor, höchstens als arme Verwandtschaft des Pullovers, als Strickware der schlichtesten Art. Spießig und provinziell, sportlich. Fester Bestandteil aller High-School- und College-Komödien. Fürs Privilegiert-im-Golfclub-Abhängen. Ein Segen für die Nieren.

Isabelle Huppert - im Pullunder?

Handwerklich indes rangiert der Pullunder nahezu auf der Ebene von Topflappen, es sei denn, man lädt sich auf der Website Vintage Visage aus Großbritannien für 1,99 Pfund das Strickmuster der Paul-McCartney-Fair-Isle-Sweater-Vest herunter und stellt sich der Herausforderung des mehrfarbig-filigranen Musters. Um den Bauch herum könnte das Ergebnis allerdings etwas auftragen. Die Extraschicht Wolle könnte die Taille verschlucken und um die Schultern den Eindruck vermitteln, als trüge man einen Schulranzen. Weshalb es einen nicht wundern muss, wie schwer es ist, ein Foto zu finden, auf dem Isabelle Huppert einen Pullunder trägt.

Doch als Sänger Harry Styles im Herbst 2019 mit einem Lanvin-Schäfchen-Pullunder vor Kameras in den New Yorker Abend lief, ging es sehr schnell in Richtung Begeisterung. Vergessen waren die Pullunder-Obsessionen des ultrakonservativen republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Rick Santorum drei Jahre zuvor. Scarlett Johansson hatte ihn für „traurig“ befunden und allenfalls einen ironischen Gebrauch des Pullunders für möglich gehalten. Nun erschien, wie gesagt, Styles mit einem überhaupt nicht ironischen, sondern ausgesprochen affirmativen Hinweis auf einen Schäfchen-Pullover, den Lady Diana einst getragen hat. Es folgten ein gelb-schwarzer Polka-Dot-Pullunder (abermals Lanvin), ein sehr siebziger anmutendes Modell anlässlich eines Konzerts rund um den Super Bowl mit Lizzo und ein piekfeiner Pullunder-Partnerlock von Gucci an der Seite von Phoebe Waller-Bridge.

Großvaters Pulli

Der Trend war also amtlich. Auf Instagram wurde entsprechend reagiert, und die Modekommentare mischten professionelles Wohlwollen mit verschiedenen Graden der Skepsis. Um zu beweisen, dass sich „Großvaters Pulli“ tatsächlich mit Stil und elegantem Spott à la française verbinden lässt, berief sich die französische Vogue auf die Geschmackssicherheit junger Pariserinnen wie Camille Charrière und Anne-Victoire Lefevre. Dagegen fand die New York Times die Rückkehr unumwunden sexy. Mit dem Pullunder füge man dem Look eine Schicht hinzu und schlage die Brücke zwischen Casual und Büro. Das war im Frühling.

Jetzt im Herbst geht die Geschichte der Rückkehr ungebremst weiter. Der arme Pullunder. Er kann einem fast leid tun, so zerrt die Mode wie eine überehrgeizige Mutter an ihm. Auf dass er smart ist und den Muskeltonus der Arme betont. Dass er alles Alte hinter sich lässt.

James Dean im Pullunder

Es ist vielleicht seltsam, und ganz bestimmt ist es nicht fair, dem aktuellen Fashion-Trend jetzt mit einem James-Dean-Vergleich zu kommen. Wer würde da nicht verlieren? Doch wer am Pullunder interessiert ist, kommt um eine kleine Fotoserie nicht herum. Der amerikanische Fotograf Phil Stern hat sie im Mai 1955, wenige Monate vor dem Unfalltod des Schauspielers, in einem kleinen Restaurant namens Googie’s Coffee Shop in Los Angeles aufgenommen, wo sich Dean regelmäßig mit Freunden traf.

Dean sitzt am Tisch, isst, redet, hört zu, lacht, raucht, umarmt eine junge Frau. Er trägt ein weißes, vom Tag schon leicht verknittertes Hemd, dazu einen Pullunder mit Rautenmuster, der zeitloser nicht sein könnte. Man könnte diesen Pullunder sofort auf Instagram bewerben. Nur dass er dann eben nicht von Schönheit und Freundschaft, sondern wohl eher vom Ehrgeiz erzählen würde, gut auszusehen, um dem Trend zu gehorchen.

Der Pullunder ist kein Kleid von Nicolas Ghesquière

James Dean hat bekanntermaßen oft mit Mode gespielt, hat auf Fotos und in Filmen seine Hände in Hosentaschen vergraben, sein Gesicht bis zu den Augen im Pullover versteckt. Die Kleidung erschien als Requisite, als Mittel, um ein Gefühl, einen Zustand darzustellen. Sie selbst wurde dabei fast unsichtbar. Das passt zum Pullunder.

Für den Knalleffekt des Abends und das Köpfeverdrehen ist er nicht gemacht. Er ist kein Kleid von Nicolas Ghesquière, kein schwarzes Seidencape von Balenciaga, nicht einmal ein grauer Pullover.

Einfachheit nennen es die, die ihn lieben. Pro und Contra, so geht es hin und her. Idealerweise muss man sich aber gar nicht entscheiden. Denn der Pullunder hat als Geschenk etwas Drittes dabei, und zwar eine Einladung zur oben erwähnten Toleranz.

Wie wäre es? Wenn man mit dem Pullunder nicht nur jung, sondern immer auch alt, nicht nur trendbewusst, sondern zugleich völlig hinter dem Mond sein könnte und dieser unverdrossene Widerspruch einem noch dazu den Rücken wärmt? Er mag nicht besonders glamourös sein. Und für Mode ist er bestenfalls mittelmäßig begabt. Aber er ist wichtig. „Es ist ein Tag wie jeder andere“, sagt der Pullunder, „mach was draus.“