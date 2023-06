Als ich mit 16 auf mein erstes Festival fuhr (Hurricane, Scheeßel), packte ich folgende Dinge ein: mein Bright-Eyes-Bandshirt, mein Mando-Diao-Bandshirt, eine Jeansjacke, ein Paar Chucks, eine an den Knien aufgerissene Jeans (damals ging das noch durch tatsächlichen Verschleiß), zwei Dosen Ravioli, Toast, zwei Tetrapacks gesüßter grüner Tee und eine Flasche Wodka (sorry, Mama!). Ich kam mit diesem Kram gut durch die drei Tage, und ich fühlte mich an keiner Stelle underdressed – das war ein Rockfestival, und dafür musste ich mich nicht verkleiden, so lief ich sonst ja schließlich auch rum (und fühlte mich wer weiß wie cool).

Es war ein gnadenlos heißes Wochenende, und auf dem Gelände war es so staubig, dass sich abends kleine Schmutzränder über unserer Oberlippe und auf der Stirn absetzten, da also, wo man am meisten schwitzte. Am Sonntagabend entlud sich die aufgestaute Schwüle der vergangenen Tage in einem Unwetter sondergleichen, es gewitterte so stark, dass Muse nicht auftreten durfte (was wiederum dazu führte, dass eine Freundin von mir die gesamte Rückfahrt über in ihr Muse-Shirt schluchzte).

Gummistiefel als Must-have

Während wir damals mit unserem durchweichten Gepäck im Schlepptau durch strömenden Regen über den überfluteten Zeltplatz stampften, auf dem schon einige ­begeisterte Festivalbesucher eine Schlammtanzparty veranstalteten, patschte es im Takt dazu in meinen Chucks: Das Wasser stand zentimeterhoch – jeder Schritt ein Patsch. Damals öffnete ich im Kopf meine Festival-Packliste und fügte für das kommende Jahr einen Punkt in der Kategorie Klamotten an: Gummistiefel. Check!

Die Zeit der Gummistiefel und Band­shirts auf Festivals ist, wenn man modisch was auf sich hält, vorbei. Diesen Eindruck könnte man zumindest bekommen, wenn man sich Bilder von einem der größten und berühmtesten Festivals der Welt anschaut: Coachella. Dort gibt es zwar auch gute Musik und viel Sonne (Regen ­dafür selten), aber hauptsächlich scheint es dort ums Aussehen zu gehen. Es gibt Influencer, die reisen nach Kalifornien, nur um sich jeden Tag in einem anderen Outfit vor dem legendären Coachella-Riesenrad fotografieren zu lassen (und die Bilder dann anschließend für viele Likes und noch mehr Kohle der Werbepartner auf Instagram zu posten). Dort geht es, könnte man sagen, um Style. Stilvoll aber geht es nicht zu. Und Gummistiefel tragen die Leute allerhöchstens ironisch.

Gummistiefel waren wiederum das Erste, was ich einpackte, als ich 17 Jahre später für die Zeitung aufs Glastonbury Festival fuhr, England und so. Das war etwas mehr als 50 Jahre nach dem allerersten Glastonbury Festival, doch wegen der Pandemieausfälle wurde das Jubiläum in jenem Jahr, 2022, gefeiert. Als ich in Pilton ankam, ungefähr neun Meilen vom Ort Glaston­bury selbst entfernt, wurde mir recht schnell klar, dass es vollkommen egal war, was ich anhatte. Es wird auch jetzt wieder egal sein, wenn das Glastonbury am kommenden Mittwoch beginnt.

„Du wirst das Glastonbury lieben!“

Erst einmal ist das Festival so groß, dass man sowieso alle Sorten von Style antrifft, die es auf einem Musikevent im Juni so gibt: Menschen, die sich für Festivals grundsätzlich so verkleiden, als würden sie zu einer Kostümparty wie in der „Traumnovelle“ gehen, mit Augenmasken und Federn und Glitzer; Hipster; Männer mit lächerlich runden Strohhüten, einer Biersorte auf dem Shirt (und in der Hand), dazu Bermuda-Shorts; Frauen in ­ultrakurzen Hotpants und Crop-Tops, mit Bauchnabelpiercing, Sonnenbrille und einer Dose Pimm’s in der Hand; sehr viele Schlaghosen in ein und demselben pink-orangefarbenen Muster (das an eine alte Ikea-Bettwäsche erinnert); solche, die ihre Sonnenbrille nie abnehmen, auch nachts nicht; da gibt es Familien, die im Familien-Partnerlook sind; und dann natürlich ganz generell noch die Hippies, ob mit freier Liebe oder nicht, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Eine Britin, die ich im selben Sommer auf einem Festival in Spanien kennenlernte, hatte mir vorher gesagt: „Du wirst das Glastonbury lieben. Die Leute da sind ganz anders. Artsy. Esoterisch. Intellektuell. Abgedreht.“ Sie sollte mit allem recht behalten, darüber hinaus sahen die Leute aber auch einfach noch toll aus.