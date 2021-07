@LadyDiRevengeLooks mit 105.000 Abonnenten ist nur ein Beispiel und Instagram auch nur ein Kanal. Quer durch die sozialen Netzwerke kursieren Memes von der Frau, die zu einer Zeit starb, als die meisten Menschen weder ein Handy noch eine Mailadresse besaßen. Die Staffel 4 der Netflix-Serie „The Crown“ ist inoffiziell „die Diana-Staffel“ – und Prinz William hat angeblich schon gefordert, in der fünften Staffel auf Szenen mit seiner Mutter zu verzichten. Ein Film über sie mit Kristen Stewart ist in der Mache. Und nicht zuletzt nennen Modemacher die Prinzessin immer wieder als Inspiration. Das Potpourri aus kastigen Blazern, Schluppenkragen, Rüschenblusen, üppigen Abendkleidern, Baseballkappen, Logo-Sweatshirts und Radlerhosen sieht längst nicht mehr so aus wie eine einzige Stilsünde. Spätestens seit Alessandro Michele, Chefdesigner von Gucci, mit diesen Versatzstücken jongliert, ist ausgerechnet ihr Look Ausdruck maximaler Freiheit. Nicht umsonst widmet sich seit Anfang Juni eine Ausstellung der Londoner Historic Royal Palaces ihrem Stil: „Royal Style in the Making“ (bis 2. Januar 2022). Für das Museum ist es übrigens die zweite Schau innerhalb von drei Jahren über Prinzessin Diana.



In drei Wochen, am 1. Juli, wäre sie 60 Jahre alt geworden. Ein knappes Vierteljahrhundert nach ihrem Tod bleibt sie eine popkulturelle Instanz. Aber warum eigentlich?

Liegt es daran, dass sie nicht altern konnte? Die Huldigungen beziehen sich schließlich auf Bilder einer Frau in jungen Jahren. In einer Gesellschaft, die Jugend vergöttert, ist sie die ewig Junggebliebene. Unter den sogenannten Stil-Ikonen ist sie damit nicht die einzige: Auch Marilyn Monroe starb mit 36 Jahren. Amy Winehouse war 27, Peaches Geldof 25 Jahre alt. Und trotzdem werden roter Lippenstift und Bustier-Tops im Zusammenhang mit Marilyn Monroe nicht rauf und runter gefeiert. Erinnert sich beim Anblick von rosafarbenen Ballerina-Schlappen wirklich noch jemand an Amy Winehouse? Und was zeichnete noch gleich Peaches Geldof aus?

Selbst die Generation Z der seit 1997 Geborenen hat eine konkrete Vorstellung vom Leben dieser Frau, die 1997 starb. Auch sie gehört in den Kreis der Influencerinnen von heute, zwischen lauter Zwanzigjährigen. Das dürfte auch daran liegen, dass sie einst von den Besten lernen konnte, der königlichen Familie. Diana mag sich vom Auftritt der Königin nicht allzu viel abgeschaut haben, aber schon die Kunst der mühelosen Selbstdarstellung muss man beherrschen. „Man muss mich gesehen haben, um es zu glauben“, sagte Königin Elisabeth II. einmal. Diana drehte das weiter und zog, damals ungewöhnlich, bei Terminen die Handschuhe aus, um haptisch und somit optisch umso mehr berühren zu können.