Schwenkleuchte 830 : Die Wahrheit kommt ans Licht

Der Raum ist begrenzt, die Möglichkeiten sind es nicht. Eine Folge von drei Fotos zeigt eine bewegliche Leuchte weit hinten in einem Zimmer. Wir sind auf der Bauausstellung 1931 in Berlin. Eben noch ist sie auf den Schreibtisch gerichtet, im Handumdrehen auf ein Zeichenbrett, dann auf einen Beistelltisch. Zudem kann die Leuchte „durch den in den Schwenkarmen sanft gleitenden Schnurzug in der Höhe verstellt werden“, so ein zeitgenössischer Text. Denn ein Gegengewicht ist mit dem Leuchtenkopf ausgependelt und bewegt sich mit. Ihr Schirm lässt sich allseitig schwenken. Noch eine Finesse: Dank Wandschild kann man sie an zwei Punkten sicher einhängen und mitnehmen. All das verraten die Fotos nicht. Schon gar nicht, dass Werner Glasenapp, damals 27 Jahre alt, die Leuchte entworfen hat.

Sie ist eines dieser in sich beweglichen Wohnobjekte, deren wandelbare Form sich einprägt, sobald man sie einmal wahrgenommen hat. Ihr Gestalter, 1904 in Libau geboren, studierte von 1925 bis 1931 an der Akademie für Kunstgewerbe in Dresden, zuletzt als Meisterschüler der Metallklasse. Für Kandem, die Marke des Leuchtenherstellers Körting & Mathiesen in Leipzig, entwarf er mindestens zwei Leuchten. Nun legt sie der Leuchtenhersteller Midgard originalgetreu neu auf. Eine davon ist die Schwenkleuchte 830, die heute K830 wall heißt.

„Da haben Sie aber einen schweren Fehler“

Lange waren Name und Werk des Designers nicht einfach nur vergessen: Die Leuchte galt auch als Entwurf des Bauhaus-Schülers Heinrich Siegfried Bormann. Als solcher wird sie in vielen Design-Sammlungen bis heute verzeichnet. „Da haben Sie aber einen schweren Fehler in Ihrer Ausstellung“, rief Peter Frank ins Telefon. Der Gründungsdirektor des Design Center Stuttgart, Jahrgang 1937, gehört zu den besten Kennern der bundesrepublikanischen Nachkriegsentwicklung des Designs. „Sie zeigen Leuchten mit falschen Angaben zum Urheber.“ Der Anrufer war sich sicher, dass sein Lehrer an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen die Schwenkleuchte entworfen hatte und niemand sonst.

Auch im Beitrag „Lichtet Euch“, der in diesem Magazin erschien und von „100 Jahren lenkbarem Licht“ und der Ausstellung im Kölner Museum für Angewandte Kunst handelte, hieß es vor bald vier Jahren: „Die Kandem-Schwenkleuchte 830 soll von Heinrich Siegfried Bormann stammen.“ Ursprung des Fehlers war eine Veröffentlichung 1933, in einem der letzten Hefte der Zeitschrift „Die Form“. Dort schrieb Werkbund-Mitgründer Richard L.F. Schulz über Beleuchtungstrends jener Zeit. Abgebildet wurden auch drei Kandem-Leuchten, von denen es in der Bildunterschrift heißt, sie seien „in Zusammenarbeit mit dem Bauhaus“ entstanden. Für zwei Modelle stimmt das, doch die Rohrtischleuchte (Modell 943) hatte mit dem Bauhaus nichts zu tun. Da Bormann als Angestellter der Metallwerkstatt am Bauhaus tätig war und 1931/32 deren Kooperation mit Kandem leitete, vermuteten Mitarbeiter des Bauhaus-Archivs, die 1992 eine Publikation über die Metallwerkstatt veröffentlichten, Bormann als Entwerfer auch der Schwenkleuchte. Doch sie betonten zugleich, dies sei „dokumentarisch nicht belegt“.