Wärmflaschen : In der Energiekrise plötzlich hot

Wenn die Zeiten härter werden, besinnt man sich auf das Wesentliche. Zum Beispiel auf die Wärmflasche. Bis vor Kurzem ging niemand damit hausieren, mit welchem Modell er abends unter der Bettdecke nicht friert. In einem von Technik dominierten Alltag hatte die Wärmflasche den Glamourfaktor eines Festnetzanschlusses. Doch seit klar wird, dass auch das coolste Hightech-Gerät uns nicht wärmt, wird die Wärmflasche wieder hot.

Womöglich werden wir, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, die Wärmflaschen bald mit heißem Wasser füllen und mit ihnen wie mit einem glucksenden Säugling im Arm durch die Wohnung laufen. Umso mehr sollte man auf den Überzug achten. Denn er kann die biedere Wärmflasche durchaus in ein schickes Accessoire verwandeln. Es macht eben doch etwas aus, ob es steriler Vlies ist, den man mit ins Bett nimmt, oder hochwertige Schurwolle, wie sie die österreichische Marke Steiner (1, über Manufactum) bietet, die in bis zu 40 Handarbeitsschritten gewebt wird.

Oder das Modell von Raum Concept Store (2): Der Überzug in Altrosa mit Kaschmiranteil erinnert mit aufgesetzten Taschen an einen echten Pullover, den man am Samtaufhänger gut verstauen kann. Das Modell Pullover gibt es auch in der kostengünstigen Variante aus Polyester von Qomfor (3). Richtig flauschig (und exklusiv) wird es bei der Wärmflasche von Weich (5), die mit ihrem weichen Alpaka-Fell die Wärme hält und zum Must-Have werden könnte.

Wer eine außergewöhnliche Hot Water Bottle sucht, greift zum Modell Meermann (4, über shop-rikiki), Schwanzflosse inklusive. So wird aus dem Gebrauchsgegenstand ein Lieblingsobjekt, mit dem es sich gut kuscheln lässt, wie mit dem schlafenden Häschen von Shengruili (6). Übrigens hat die Wärmflasche in der Energiekrise dem Kirschkernkissen, das in der Mikrowelle erwärmt wird, und der Heizdecke, für die man eine Steckdose braucht, etwas voraus: Bei Stromausfall kann man noch Wasser erwärmen. Auf dem Campingkocher.