Individualität in der Mode : Partnerlook mit Fremden

Auf Modetrends konnten sich Menschen schon vor hundert Jahren einigen. In den Zwanzigern des vergangenen Jahrhunderts trugen zum Beispiel viele Frauen auf einmal Marlenehosen. Ähnlich lief es dann in den Fünfzigern mit Jeansjacken für Männer. Und so weiter und so fort: Minikleider, Schulterpolster, Plateauschuhe, Skinny Jeans. Immer offensichtlicher ist, dass wir uns zunehmend ähneln. Es sind eben nicht mehr nur einige Trend-Teile – je mehr Marktmacht einige Modeunternehmen haben, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass die paar Teile auch immer die gleichen sind.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Braune Haare, graue Haare, Haare mit blondierten Strähnchen, blaue Haare, alles möglich und jedem seine Sache. Aber die Winterstiefel? Je nachdem, wo man sich aufhält, kann jedes zweite Paar aktuell von Blundstone sein (das sind die mit den Laschen vorne und hinten am Einstieg). Die Winterjacke? Ebenso häufig und spätestens seit dem Schenkungs-PR-Coup im September ist sie von Patagonia (unschwer zu erkennen am Brustlogo).

Woolrich und Ugg damals, Patagonia und Blundstone heute

Die Tendenz ist nicht ganz neu, vor zehn Jahren hießen die Marken vielleicht Woolrich und Ugg. Bei diesem Partnerlook, den gänzlich Fremde tragen, wird es auch bleiben, wenn es wärmer wird – obwohl es ja gerade gar nicht kalt ist. Sneaker jedenfalls sind prädestiniert dafür, denn so viele Marken gibt es ja gar nicht, und noch weniger davon werden Jahr für Jahr an die Trendoberfläche gespült.

Ausgerechnet ein Turnschuh könnte dem Gleich und Gleich nun aber ein Schnippchen schlagen. Der mit Klettverschlüssen! Der ist immer noch speziell, selbst wenn jetzt einige Marken – von Adidas und Veja bis Chloé und Isabel Marant – mitmachen. Und nein, dabei handelt es sich nicht allein um erste Schuhe für die Jahre, in denen Kinder zu klein sind für das Binden von Schleifen. Der Klettverschluss-Sneaker ist der Schuh von 0 bis 99, der, wenn überhaupt, den Hang zur Kidulthood (noch ein Trend) zitiert. Kickertisch im Flur und Puzzeln am Sonntag, Kindheitsfeeling für Erwachsene.

Mehr zum Thema 1/

Unwahrscheinlich allerdings, dass der Klettverschluss-Sneaker so bald eine Requisite für Vorstandsetagen und rote Teppiche wird, denn bei allem praktischen Nie-wieder-Schnürsenkel-Binden ist er in seiner Abseitigkeit auch ein bisschen hässlich. Im grauen schnöden Alltag muss das kein Hindernis sein, siehe die Teva-Sandalen mit Klettverschlüssen, die seit vergangenem Sommer vielerorts ein Thema sind. Allerdings nicht bei uns in Deutschland. Denn hier tragen ja alle Birkenstock.