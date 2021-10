Vestiaire CEO im Gespräch : „Wir sind der ideale Ort für Schatzsucher“

Herr Bittner, hätten Sie jemals in Ihrem Leben gedacht, dass Sie einmal mit Luxusmode handeln würden?

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Nein. Als ich meinem Vater erzählte, dass ich nach Paris ziehe, um in die Mode einzusteigen, musste er lachen. Das kam ihm vollkommen abstrus vor. Ich habe mich nie darum geschert, was für Marken ich trage. Aber in meinem Job geht es ja darum, Produkte zu kaufen, um sie weiterzuverkaufen.

Nun sind Sie der Chef von Vestiaire Collective. Die Gründer müssen sehr mutig gewesen sein. Denn als sie die Website 2009 aufbauten, dachten nur sehr wenige Fans teurer Luxusprodukte an Ressourcenverschwendung, Vermüllung und Klimawandel.

Das stimmt. Die Gründer waren visionär, vor allem Sophie Hersan und Fanny Moizant, die noch heute hier im Unternehmen sind.

Damals galt nicht einmal das Online-Geschäft mit neuen Luxusprodukten als zukunftsträchtig.

So ist es. Noch vor zehn Jahren sagten viele Kritiker über Amazon, es sei unmöglich, damit Geld zu verdienen: Ist das überhaupt skalierbar? Ist das nicht nur eine Blase?

Was war die Ursprungsidee, der Gründungsmythos von Vestiaire Collective?

Fanny sagte sich: Meine Freundinnen und ich haben so viele schöne Kleidungsstücke im Schrank. Das hat doch keinen Sinn, dass die einfach so rumliegen. Könnte man sie nicht weiterverkaufen? Nach dem englischen Motto: One man’s trash is another man’s treasure. Wie kann man also den Lebenszyklus eines Kleidungsstücks verlängern? Das war nachhaltig gedacht, bevor das Wort Nachhaltigkeit in aller Munde war.

Und das hat sich nicht geändert?

Ich bin ja erst seit zweieinhalb Jahren dabei. Aber klar ist: Wir versuchen weiter, das Konsumverhalten der Menschen in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Die Vision hat sich nicht geändert.

Sie betreiben eine Art Flohmarkt im Internet.

Ja, der Secondhand-Verkauf ist vermutlich eines der ältesten Geschäfte der Welt. Wir heben das Ganze aber auf eine andere Ebene. Denn kein Flohmarkt dieser Welt kann so viele Produkte in so vielen Größen und Farben anbieten. Unser Business ist wie fürs Online-Geschäft gemacht. Wir sind der ideale Ort für Schatzsucher.

Wie läuft der Verkaufsprozess ab?

Der Kunde lädt auf unserer App oder unserer Website ein Foto zum Beispiel mit einer Tasche hoch, informiert über Marke, Material, Farbe und so weiter. Wir teilen dem Kunden dann mit, zu welchem Preis er die Tasche verkaufen könnte. Er ist aber nicht verpflichtet, sich daran zu halten. Wir machen eine erste visuelle Kontrolle, ob das Foto gut genug ist und die Angaben korrekt sind. Dann wird das Produktfoto hochgeladen. Die Tasche bleibt beim Verkäufer. Wenn sie gekauft wird, gibt es zwei Wege. Entweder der Käufer vertraut dem Verkäufer, weil der zum Beispiel schon viele Produkte verkauft hat, dann kann er sich die Tasche direkt schicken lassen. Wenn der Kunde aber eine Verifizierung wünscht, die bei allen Produkten über 1000 Euro ohnehin stattfindet, dann schickt der Verkäufer das Produkt an uns...

...also an eines Ihrer Logistikzentren?

Ja, davon haben wir drei, bei Paris, in New York und in Hongkong. Dort wird geprüft, ob das Produkt echt ist und ob es nicht beschädigt ist. Von dort aus schicken wir das Produkt dann an den Kunden.

Klingt noch recht umständlich.

Wir versuchen, die Anbieter dahin zu bringen, dass sie das Teil direkt an den Käufer schicken, so dass wir Emissionen verringern. Bei gut einem Drittel der Produkte ist der Wert aber so hoch, dass sie kontrolliert werden müssen, um das Vertrauen in die Plattform zu garantieren.

In den ersten Jahren hat Vestiaire Collective vermutlich keine Gewinne erwirtschaftet?