Dimitrios Tsatsas kommt aus dem Homeschooling des Sohns in die Zoom-Konferenz, und seine Frau Esther Schulze-Tsatsas ist so gleich bei den Vorteilen des gemeinsamen Arbeitens: „Wir können uns abwechseln und gegenseitig unterstützen, allein weil man weiß, dass der andere die Situation so gut versteht.“



Sie kennen es nicht anders: Die beiden lernten sich vor zwanzig Jahren im Job kennen, damals noch bei einer Designagentur. „Wir haben immer gut zusammengearbeitet und waren bis spät abends im Büro. Dann entstand der Gedanke mit den Taschen.“ Dimitrios Tsatsas’ Vater unterhält eine Taschenmanufaktur in Offenbach, eine Tradition in der Stadt. Dort produzierten sie ein erstes Modell, trugen es selbst, Freunde fragten, ob sie auch eines bekommen könnten, und so wagten sie den Schritt in die Selbständigkeit, gemeinsam. Dass die in Frankfurt ansässige Taschenmarke, die noch immer im familieneigenen Betrieb in Offenbach produziert, dabei seinen Namen trägt, ist für Esther Schulze-Tsatsas vollkommen in Ordnung. „Ich sage immer: Wir hätten die Taschen alternativ auch ,Schulze‘ nennen können.“



Er, 42, verantwortet das Design. Sie, 45, kümmert sich um Marketing, Sales, Vertrieb, Presse, Mitarbeiterkoordination. Unfaire Verteilung? „Gar nicht, ich habe ein Organisationsfaible.“ Wie in der Ehe, sagen sie, sei es auch in der Geschäftsbeziehung wichtig zu akzeptieren, dass der andere eben anders ist. „Wir haben nie versucht, uns gegenseitig zu verändern“, sagt Dimitrios Tsatsas. Man müsse aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten wie der berühmten Zahnpastatube verliere. „Wenn man so anfängt, kann man nicht auch noch den ganzen Tag zusammenarbeiten.“