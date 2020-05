Kollektion „Dior et Moi“ : Victoire de Castellane entwirft sich neu

Die zwanziger Jahre haben begonnen. Schmuckkünstler scheinen deshalb gleich an die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu denken, als der Jugendstil in jedem Sinne zur schönsten Blüte gereift war. „Für meine neue Linie habe ich mich vom Art déco anregen lassen“, sagt auch Victoire de Castellane, die seit langem den Schmuck von Dior entwirft – und dadurch vielleicht zur bekanntesten Schmuckdesignerin überhaupt geworden ist. „Ich finde, das passt gut zum Jahr 2020.“

Die neue Kollektion heißt „Dior et Moi“. Der Name spielt an auf das „toi et moi„ im Schmuckdesign, die klassische Positionierung zweier meist gleich großer Steine auf einem Ring als Symbol der Partnerschaft. Mit dem „Moi“ ist in diesem Fall natürlich auch die Kundin gemeint. Vielleicht aber auch sie selbst, Victoire de Castellane, die sich für die neue Kollektion viele Freiheiten genommen hat.

Bei ihrem bekannten Stilrepertoire – Farben, Volumen, Materialien, Strukturen – kommen am Ende phantastische Gebilde heraus. Dieses Mal ist sie aber für ihre Verhältnisse minimalistisch geblieben, mit filigraneren Formen und klaren Linien. „Ich weiß auch nicht warum“, sagt sie fröhlich. „Das kommt so aus mir raus.“

Vom Figurativen zum Abstrakten

Niemand wäre besser vorbereitet auf die Aufgabe, aus dem Nichts ein kleines Kunstwerk zu erschaffen. „Schon meine Kindheit war extravagant“, erzählt Victoire de Castellane. „Aus dieser Vergangenheit schöpfe ich.“ Ihre ersten Kreationen schuf das Mädchen ganz unbekümmert aus religiösen Symbolen: Sie schmolz Heiligenmedaillen ein und machte Ringe daraus. „Mein Werk! Es war für mich ganz natürlich, das so zu machen.“

Nicht nur göttliche Inspiration half ihr bei der Karriere. Sie stammt aus einer illustren Adeligenfamilie. Ihr Urgroßonkel war Boni de Castellane, der bekannteste Dandy der Belle Époque, der auch durch seine Ehe mit der reichen amerikanischen Erbin Anna Gould bekannt wurde – und vor allem durch den endlosen Scheidungskrieg. Victoires Onkel Gilles Dufour, der bei Chanel arbeitete, stellte sie Karl Lagerfeld vor, der die junge Frau als Schmuckdesignerin engagierte.

„Die Freiheit, die ich dort ausleben durfte, hat mir geholfen, mich zu entwickeln“, sagt sie über ihre 14 Jahre bei Chanel. „Es ging darum, dass man nicht zwangsweise langweilig sein muss, um als ernst wahrgenommen zu werden. Bis heute arbeite ich so, als wäre ich fünf Jahre alt. Die Sensibilität muss so frei und spontan sein wie bei einem Kind. Anders ginge es gar nicht.“

Bei Dior, wo sie 1998 begann, ist der Schmuck mehr als nur Schmuck. „Er ist schon deshalb so wichtig, weil er das wertvollste Accessoire ist“, sagt sie. „Für die Leute, die es tragen, ist es wirklich wie ein kleiner Schatz. Nicht nur wegen des schieren Werts, sondern auch, weil man damit Gefühle verbindet. Und wer Juwelen trägt, hat auch ein Stück Ewigkeit bei sich.“

Für die Kollektion „Dior et Moi“ hat sie sogar Perlen verwendet, die sie sonst selten nutzt. Vielleicht hat eine persönliche Erfahrung sie dazu angeregt: „Ich trage die Halskette meiner Großmutter. Es ist für mich ergreifend, dass ich die Perlen auf meiner Haut trage, die schon die Haut meiner Großmutter berührt haben. So bin ich noch immer in Kontakt mit ihr.“ Bei ihr sehen die Perlen nicht spießig aus, sondern irgendwie anders. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass sie sich vom Figurativen zum Abstrakten entwickelt hat. Da bekommen Perlen einen ganz neuen Wert – und wirken fast schon frisch in ihrem Zusammenspiel mit den Steinen.