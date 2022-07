Neues Heimtrikot für Venedig : Stilsicher FC

Ein Fußballtrikot ist viel mehr als ein funktionales Stück Stoff, das den Körper eines Sportlers oder einer Sportlerin kleidet. Das weiß jeder, der sich die ikonischen Shirts vor das geistige Auge ruft: Das blaue Hemd, das der italienischen „Squadra Azzurra“ den Namen gab, das Gelb der Brasilianer, auf Klubebene das makellose Weiß Real Madrids, die blauen und roten Längsstreifen des FC Barcelona oder das dominante Rot der Münchner Bayern. An den Venezia FC werden sicher die wenigsten denken, dabei liefen die Spieler des Vereins aus der Lagunenstadt Venedig schon in der vergangenen Saison in den mutmaßlich schönsten Trikots der Welt auf. Zumindest überschlugen sich damals die Fans in den einschlägigen Foren und auf Twitter. Was auch an der Inszenierung gelegen haben mag, denn die Marketingabteilung des Vereins hatte ein Model im berühmten Caffè Florian mit dem schicken schwarzen Hemd plaziert, ein Bild, das viral ging und es mit jedem Shooting der einschlägigen Modemagazine aufnehmen konnte. Ergebnis des Hypes: Sowohl das schwarze Heimtrikot als auch das cremefarbene Auswärtsdress waren binnen kurzer Zeit ausverkauft.

Sportlich schnitt der Aufsteiger in die höchste italienische Spielklasse Serie A weniger spektakulär ab und musste bereits nach einem Jahr als Tabellenletzter wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das hindert die Venezianer jedoch nicht daran, auch in diesem Sommer wieder um den inoffiziellen Titel des schönsten Leibchens mitzuspielen. Das Heimtrikot zur neuen Saison wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht – und stellt selbst seinen Vorgänger vom letzten Jahr in den Schatten: Ganz in schwarz gehalten, mit einem orange-grünen Streifen entlang der Schultern, den Farben des Vereins, gemahnt es an eine sehr stylische Trainingsjacke. Auf der Vorderseite prangen in Gold das Logo des Ausrüsters und das neu gestaltete Vereinswappen. Selbst an der Stelle, wo andernorts häufig ein klobiges Sponsorenlogo den Gesamteindruck ruiniert, steht auf der Brust in goldenen Lettern lediglich der Schriftzug „Città di Venezia“ geschrieben, was als Eigenwerbung für die von Touristen so geliebte Stadt gesehen werden darf. Auch in diesem Sommer setzen also wieder nicht die Vereine aus der Modemetropole Mailand die optischen Akzente, die Musik spielt 270 Kilometer weiter östlich, wo der Venezia FC seine Heimspiele in einem Stadion vor nur 11.150 Zuschauern austrägt.

Die spielfreien Wochen des Sommers füllen Fußballfans und Trikotsammler gerne mit Spekulationen über die neue Arbeitsbekleidung ihrer Teams. In Fanforen tauchen dann regelmäßig vermeintlich geleakte Fotos neben offensichtlich selbstgebastelten Entwürfen auf. Ist ein neues Outfit offiziell verkündet, beginnt die Diskussion, wer in der neuen Saison visuell Champions League spielt und wer auf einem Abstiegsplatz rangiert. Über das neue Auswärtstrikot von Tottenham Hotspur schreibt ein Fan beispielsweise, es sehe aus „wie ein Taucheranzug“, den Designern des neuen Heimdresses von Atletico Madrid wird geraten, ein Lineal zur Hand zu nehmen, so ungewöhnlich mutet die Wellenform der traditionellen rot-weißen Längsstreifen an. Wo andere Teams ihre Anhänger mit zweifelhaften Mustern oder Farbverläufen quälen, setzt der Venezia FC auf Reduktion oder, wie der Verein selbst auf Twitter schreibt, auf „eine makellose Mischung aus Tradition und Moderne, die einem klassischen 90er-Jahre-Look ein sauberes und zeitgemäßes Image verleiht“.

Fußball und Mode gehen schon länger Hand in Hand. Der niederländische Nationalspieler Memphis Depay war Hauptdarsteller einer Social-Media-Kampagne von Valentino, der Spanier Héctor Bellerín lief bereits auf dem Laufsteg der Paris Fashion Week für Louis Vuitton. Fußballer präsentieren sich mit Designerklamotten und -sonnenbrillen in den sozialen Netzwerken und bauen sich damit selbst zu Marken auf, Balenciaga wiederum brachte einst ein Shirt auf den Markt, das an ein Torwarttrikot aus den frühen Nullerjahren angelehnt war. Kostenpunkt: 780 Dollar. Das neue Venezia-Shirt ist dagegen fast ein Schnäppchen, je nach Variante muss der modebewusste Fan zwischen 90 und 110 Euro hinblättern. Einziger Haken bei der Sache: Die Langarmversion des Heim-Shirts ist wenige Tage nach der Vorstellung bereits ausverkauft, bei dem kurzärmligen Hemd sind einige Größen bereits vergriffen, so viele Vorbestellungen landeten im Onlineshop. Der Verkaufsstart ist eigentlich erst am 1. August.