Van Laack stattet DFB aus : Mit Stil in die EM

Die Modemarke van Laack stattet in Zukunft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus. Das teilte das Textilunternehmen aus Mönchengladbach am Freitag mit. Als neuer „Fashion-Partner“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird van Laack bis Ende 2024 die Nationalmannschaft, die Frauen-Nationalmannschaft und die U21-Nationalmannschaft sowie die offiziellen Vertreter des Verbands mit Outfits versorgen. Die Nationalspielerinnen und Nationalspieler sowie die Mitglieder der Trainer-Teams und der Delegationen werden auf Reisen und bei offiziellen Anlässen also künftig in Hemden, Anzügen und Tunnelzughosen von van Laack auftreten.

Alfons Kaiser



„Wir freuen uns, den Auswahlen des DFB künftig auch außerhalb des Spielfelds zu einem starken Auftritt zu verhelfen“, sagte Christian von Daniels, der Eigentümer und Geschäftsführer von van Laack. Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, teilte mit, die Spieler hätten zum ersten Mal aktiv bei der Auswahl der Kollektion mitgearbeitet. „Wir wollen unsere Fans auf dem Rasen begeistern – und auch neben dem Platz punkten. Mit van Laack gelingt uns das“, sagte Bundestrainer Joachim Löw, der am Donnerstagabend mit seiner Mannschaft in der WM-Qualifikation Island mit 3:0 besiegt hatte – übrigens in dem neuen Auswärtstrikot in Anthrazit, das der DFB am Dienstag mit Ausrüster Adidas vorgestellt hatte.

Zuletzt war van Laack in die Presse gekommen, als die Marke im vergangenen Jahr auf Vermittlung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und dessen Sohn Johannes einen Auftrag über die Lieferung von Schutzkitteln und Stoffmasken an das Bundesland erhalten hatte. Von den zwei Aufträgen der Landespolizei über je 1,25 Millionen Alltagsmasken aus Stoff wurde einer wegen eines Formfehlers rückabgewickelt und neu ausgeschrieben. Vor kurzem teilte das Mönchengladbacher Unternehmen mit, es werde ein weiteres Pandemieprodukt auf den Markt bringen, nämlich Millionen Corona-Selbsttests des Herstellers Lepu Medical aus China.

Christian von Daniels, der den im Jahr 1881 gegründeten Hersteller hochwertiger Hemden und Blusen im Jahr 2002 übernahm, hat das Sortiment in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Unter anderem brachte er die Linie „van Laack Meisterwerk by Wolfgang Joop“ heraus. Mit solchen öffentlichkeitswirksamen Aktionen und dem Verkauf von Pandemie-Schutzausrüstung hat er auch im Krisenjahr 2020 den Umsatz seines Unternehmens nach oben getrieben.

Die prestigeträchtige Ausstattung des DFB soll ihm als Marketing-Instrument dazu dienen, auch in diesem Jahr erfolgreich zu wirtschaften. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: wenn denn die Europameisterschaft im Sommer wie geplant stattfindet – und wenn die deutsche Mannschaft nicht gleich nach der Gruppenphase ausscheidet.