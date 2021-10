MAKRAMEE-SCHMUCKSTÜCK AUS EINEM ALTEN SHIRT

Schmidttakahashi ist um einige Silben verkürzt worden. Eugenie Schmidt und Mariko Takahashi hatten 2010 damit begonnen, ein eigenes Label aufzubauen. Sie nannten es Schmidttakahashi, führten es vier Jahre gemeinsam, dann trennten sie sich. In diesem Herbst lanciert Eugenie Schmidt zum zweiten Mal ein Label und nennt es Schmitd, ja mit „-td“ am Ende. Die 42 Jahre alte Designerin kam im Alter von elf Jahren mit ihrer Familie aus Tadschikistan nach Deutschland und wuchs in Bayern auf. Mit 18 zog sie nach Berlin, begann an der Hochschule für Technik und Wirtschaft ein Modedesign-Studium und beendete es mit Unterbrechungen in Weissensee. Es folgte das eigene Label, anschließend hatte sie Beratungsjobs, dann kam der Lockdown. Und Eugenie Schmidt begann wieder, mit vorhandenen Reststoffen handwerklich zu arbeiten.

„Zuvor habe ich nur noch am Computer gesessen und administrative Aufgaben erledigt. Erst so wurde mir bewusst, was mir eigentlich fehlt.“ Mit einer Altkleiderspende der Wiederverkaufsplattform Momox fertigte Eugenie Schmidt eine Serie Jacken – die Basis dessen, was jetzt Schmitd werden soll: Stücke, die Männern und Frauen passen, sich in keinen Kollektionsrhythmus fügen und ausschließlich aus alten Stoffen entstehen. Makramee wird auch eine Rolle spielen. Ein Tutorial zu dieser Bastelanleitung zeigt Eugenie Schmidt bei Instagram: @studio_schmitd.