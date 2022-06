Berlin Fashion Week, ein Café in Mitte: Beschäftigte Modemenschen essen Avocado-Brote und tippen in ihr Smartphone, wie immer. Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind drei Wochen vergangen. Die Fragen bleiben: Wie relevant ist Mode in Zeiten des Krieges? Was soll der Eskapismus, wenn Menschen auf der Flucht sind, wenn am Hauptbahnhof, nur zwei Kilometer entfernt, gerade traumatisierte Mütter mit ihren Kindern ankommen?

Kateryna Zub ist zerrissen. Die Einundzwanzigjährige steht als Model zwischen allen Welten. Zwischen ihren Jobs auf der ganzen Welt. Und der Heimat, dem Dorf Guzivka, 50 Kilometer von Charkiw entfernt, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, einem der Hauptziele des russischen Angriffskriegs. Als sie Anfang März ihre Eltern anrief, hörte sie, wie im Hintergrund Bomben detonieren und die Artillerie feuert. Hunderte Menschen in Charkiw wurden schon getötet, Hunderte Häuser, auch Schulen, zerstört.