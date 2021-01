Tuchmasken im Test : Noch immer gut betucht

Aktualisiert am

Beim Stichwort Maske denken derzeit wohl die wenigsten an ein Beauty-Produkt und dennoch: Tuchmasken liegen voll im Trend. Wir haben acht Produkte aufgelegt.

Tuchmasken?! So könnte der kritische Leser, der im Hinblick auf Schönheitstrends selbstverständlich informiert ist, jetzt fragen. Was, bitteschön, gibt es noch über Tuchmasken zu sagen? Über diese dünnen getränkten Lappen, von denen 2017 ständig die Rede war? Als K-Pop mit einer Welle namens „Hallyu“ einen Schwung Populärkultur von Korea aus in den Timelines und Trendbezirken anspülte und irgendwann auch im Drogeriemarkt angekommen war?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nicht mit Musik oder grünem Matcha-Pulver, sondern mit „sheetmasks“ in bunten Paketen? Die eigenen Mitbewohner konnte man damit schön erschrecken, zur Tuchmasken-Premiere. Es folgte ein praktischer Nebeneffekt: Die Masken taugten auch zum Selfie, und Glamglow entwarf fotogene Modelle. Hier zu sehen ist die vergleichsweise schlichte Thirstysheet.

Warum Tuchmasken?

Mit K-Pop kam K-Beauty, dieses absurd aufwendige Schönheitsregime, bestehend aus schätzungsweise 37 Schritten – für Männer wie Frauen. Die Pink Mud Corset Mask, zu bestellen über einen Onlineshop namens Komawo, der ausschließlich K-Beauty verkauft, ist ein hübscher Anfang. Sie ist rosa!

Trotzdem: Warum Tuchmasken? Warum an einer Schaufensterpuppe in einem Garten im Odenwald, wie auf unseren Fotos? Und warum jetzt, da beim Stichwort Maske jeder an eine andere denkt und es anstelle von „Hallyu“ um eine ernstere Art von Welle geht? Vielleicht, weil vielen Menschen, denen Selfcare vor Corona nur als Hashtag bekannt war, ähnlich wie Selflove oder Empowerment, mit diesem Konzept nach neun Monaten Pandemie nun besser vertraut sind.

Das Blubbern der Dalton Universal Face Care Oxygen Bubble Mask bedeutet jetzt Abwechslung. Auch die großen Marken haben Tuchmasken längst in ihr Programm aufgenommen, Biotherm hat die Aqua Glow Flash Mask. Von Lancôme gibt es die Advanced Génifique Hydrogel Melting Mask, von Origins die Flower Fusion Rose Hydrating Sheet Mask. Es gibt Tuchmasken für alle möglichen Körperregionen, für die Augen. Da wären zum Beispiel Estée Lauders Stress Relief Eye Mask und Shiseidos Vital Perfection Uplifting & Firming Express Eye Mask.

Und selbst wenn die Wirkung der Tuchmasken mal dahingestellt sei – dann sind zumindest ihre preisverdächtig optimistischen Titel Lehrstücke für positives Denken.