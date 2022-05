Kindermöbel : Warum wir den Tripp Trapp so lieben

Was ist nur dran an ihm? Sieben Holzstücke, ein paar Schrauben. Er hat die Form eines spiegelverkehrten Ls, ist ziemlich schlicht und schnörkellos, manche sagen auch langweilig. Der Tripp Trapp ist ein Stuhl, der äußerlich wenig Emotionen hervorruft, er ist praktisch, er nimmt nicht viel Platz weg, und da seine Lehne nicht über den Tisch ragt, fällt er in Küche oder Esszimmer nicht weiter auf.

Ein nettes Möbel, ein angenehmer Alltagsbegleiter, könnte man sagen. Und doch dürfte der Tripp-Trapp-Kinderstuhl in vielen Familien zu den emotionalsten Stücken des gesamten Mobiliars gehören. Was man schon daran sieht, dass es den meisten Familien äußerst schwerfällt, das Stück zu entsorgen oder über Ebay zu verkaufen, wenn die Kinder erst mal groß geworden sind.

Zusammensitzen als wichtiger Erfahrungswert

Als der Tripp Trapp 1972 von dem Norweger Peter Opsvik erfunden wurde, hätte vermutlich keiner gedacht, dass er einmal einen solchen Siegeszug antreten würde. Der Designer hatte einfach nur einen Mangel erkannt, als sein Sohn zwei Jahre alt und zu groß für seinen Hochstuhl wurde. Was passierte damals mit Kindern, wenn sie nicht mehr Babys waren? Sie wurden auf normale Stühle verfrachtet, deren Sitzfläche mit Kissen erhöht wurden. Oder an einen niedrigeren Kindertisch jenseits des Erwachsenentischs verbannt.

Opsvik hatte eine andere Idee. Kinder sollten am Tisch sitzen bleiben – auf Augenhöhe mit den Erwachsenen, denn er war so konzipiert, dass er sich verändern konnte. Während Kinderwagen, Babyschaukel, Gitterbett nach ein paar Monaten oder wenigen Jahren ausgemustert werden müssen, weil das Kind zu groß wird, kann der Tripp Trapp mitwachsen, indem die Sitz- und Fußplatten Stufe für Stufe nach oben geschoben werden können. Zudem ist er so geformt, dass die Kinder nah am Tisch sitzen und dort ganz normal essen können.

Opsvik war es damals schon wichtig, dass die Familie zusammensitzt und gemeinsam isst, was heute längst von Kinderpsychologen geraten wird, weil das gemeinsame Essen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern spielt, was ihre kognitiven, sprachlichen und feinmotorischen Fähigkeiten betrifft.

Man könnte die Design-Erfindung des Norwegers als genial bezeichnen. Denn von Anfang an war sie der Gegenentwurf zum Plastikstühlchen, das sich zwar so schön abwischen lässt, wenn beim Brei was danebengeht, aber es war eben auch hässlich und aus einem Material, das in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr in Verruf geraten ist, weil es die Umwelt zerstört. Der Tripp Trapp von Opsvik aber ist auch deshalb so erfolgreich, weil die Eltern mit ihm ein gutes Gefühl haben, vergleichbar mit den Bauklötzchen aus Holz, die inmitten der vielen Plastikspielzeuge als Synonym für Natürlichkeit und für die gute alte Welt stehen, als es noch keine blinkenden Fisher-Price-Toys und keine medialen Ablenkungen gab.

Der Tripp Trapp, der aus massivem Echtholz gefertigt ist, gilt zudem als langlebig und unkaputtbar. Das unterscheidet ihn von anderen Möbeln skandinavischer Herkunft. Auch ein Billy-Regal von Ikea kann durchaus für emotionale Bindung sorgen, weil es einen über lange Zeit begleitet und im Wohn- oder Arbeitszimmer wie ein netter Mitbewohner still seinen Dienst tut, aber würde es so intensiv genutzt werden wie ein Kinderstuhl, betrüge die Lebensdauer schätzungsweise kaum mehr als ein Jahr.

Der Tripp Trapp hingegen übersteht nicht nur hyperaktive Kinder und Schmutzattacken aller Art, er überlebt auch sämtliche Einrichtungsmoden. Für viele ist er mit seinem lautmalerischen Namen, der so klingt, als steige man zwei Treppenstufen hoch, längst ein Synonym für Kinderstuhl, so wie Tempo für Taschentücher oder Uhu für Klebstoffe. Mittlerweile gibt es auch viele Nachahmermodelle, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren und mitunter günstiger sind als der Tripp Trapp, der über 13 Millionen Mal in mehr als 80 Länder verkauft wurde.

Emotionaler Kauf aus Tradition

Aber wie bei vielen Marken zahlt man bei den Klassikern immer auch den Namen mit. Und wer mit Tripp Trapp aufgewachsen ist, kauft ihn natürlich aus emotionalen Gründen auch gerne für seine eigenen Kinder, die er dann am Küchen- oder Esstisch groß werden sieht. Deshalb wird das Holzmöbel fast unweigerlich mit den Jahren so etwas wie ein Familienmitglied, das man ungern hergibt. In vielen Haushalten behält er deshalb auch dann seinen Platz, wenn die Kinder keine Kinder mehr sind, und wird nicht selten einfach auch von den Erwachsenen genutzt, die spätestens dann merken, wie gut man auf ihm sitzt.

Zum 50. Jubiläum des norwegischen Kinderstuhls, der von der Firma Stokke produziert wird, die über drei Generationen hinweg in Familienbesitz war und 2014 von der in Belgien ansässigen Firma NXMH übernommen wurde, gibt es eine Sonderanfertigung in limitierter Auflage. Dieser Tripp Trapp ist aus Eschenholz, bei dem man die hellen und dunklen Jahresringe erkennen kann, sodass jeder Stuhl anders aussieht. Zudem hat jeder eine eigene Nummer und ist mit dem Logo „50 Jahre Tripp Trapp“ als Lasergravur versehen.

Man könnte jetzt sagen, dass das alles etwas übertrieben ist, schließlich handelt es sich bei dem Kinderstuhl nicht um ein Kunstwerk, sondern um ein Gebrauchsmöbel. Andererseits ist der Tripp Trapp längst im Museum ausgestellt und steht zum Beispiel in der Abteilung Architektur und Design des Museums of Modern Art in New York. Und das schaffen tatsächlich nur wahre Klassiker.