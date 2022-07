Mode für den Herbst: Mitmachen muss man diese Trends nicht. Aber anschauen geht.

Mode im Herbst 2022

Mitmachen muss man diese Trends nicht. Aber anschauen ist schon schön.

Von Johanna Christner

Die Reise zurück in Nullerjahre hält an, das weiße Tanktop wird neu erfunden und der ängstliche Zeitgeist kommt in Schutzelementen zu Tage. Was in der Herbst-/Winter-Saison 2022/23 angesagt ist, sorgt für Unterhaltung.