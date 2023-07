Nach wenigen Tagen und zahlreichen Schauen in der Hauptstadt lassen sich einige Parallelen bei den Designer ziehen. Eingebettet in historische und kulturträchtige Orte Berlins, waren die Nullerjahre die präsente Ästhetik: Nadelstreifenanzüge, Nylonstoffe und gedeckte Farben sind längst zu Berlins inoffizieller Uniform der urbanen Bevölkerung geworden. Fünf Trends im Überblick.

Einheit in Schichten

Für Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour, das sagte sie einst, gibt es nur ein ein fashion faux pas: Schwarz in Schwarz –zumindest ein Detail müsste eine andere Farbe haben. Den Berlinern könnte das wohl nicht egaler sein, haben sie Farbe zum Grundton ihrer Stadt erkoren.

Die Berliner Designerin Esther Perbandt hat das Mantra in Schwarz perfektioniert, ihr Hut mit Krempe, der zum Markenzeichen geworden ist. Dabei zeigt sie, dass es weniger auf die Kombination aus Farben, denn auf die der Materialien ankommt. Auf der Modewoche zeigte sie beispielsweise schwarze Looks in zartem Tüll; und auch andere Designer nutzen für ihre monochrome Looks verschiedene Materialien, Accessoires und konstruierte Schnitte. Dabei zeigt sich: Monochrom muss vor allem in Schichten getragen werden. Langer Mantel über kurzem, Weste über Bluse über Hose; Tüll und Spitze, Leder und Wolle kreieren dabei einen texturreichen Look. Die Palette wurde dabei auf Cremefarben (SF1OG) und Weiß (Odeeh), Schlammfarben (Sia Arnika) erweitert – die Farben, die zudem für kontrastreiche Outfits das Schwarz erweitern durften.

Zurückhaltender Kontrast

Während nur wenige Labels (wie Odeeh oder Rianna + Nina) für ihre Sommer-Looks aus der vollen Farbpalette schöpften, fand man zumindest die Zweifarbigkeit bei den meisten Labels wieder: Schwarz wurde dabei sanft mit hellen Farben wie Creme, Rosa oder Brauntönen kontrastiert. Die ukrainische Designerin Lilia Litkovska ließ helle Schleppen aus Pailletten aus dunklen Anzügen fallen und kontrastierte so auf zurückhaltende Weise den androgynen Look mit femininen Elementen. Das Label Milk of Lime milderte Schwarz-Weiß-Kontraste über den Stoff: Zwischen weißem Top, und hell glänzenden Stiefeln findet sich ein heller Tüllrock, der einen Farbverlauf über den Stoff am Körper kreiert.

Überlänge als super Länge

Die anhaltende Ästhetik des Grungelooks und die der Nullerjahre kürzen seit Jahren die Bundsäume an den Lenden nach unten – und verlängern Ärmel bis zum Daumen und Hosenbeine bis über die Schuhe hinweg. Dieser „schlupfige“ Look war auf der Modewoche in Berlin besonders präsent – er verleiht seinen Trägern eine gewisse Lässigkeit, eine Unbekümmertheit.

Das Brand Fassbender setzte dabei auf den maskulinen Look an der Frau, Olivia Ballard hingegen zeigte, wie man lange Ärmel auch feminin in hellblauer Baumwolle inszeniert. Einhergehend mit den langen Säumen: Spitze Schuhe, die mit jedem Schritt zumindest noch ein bisschen sichtbar werden können – und den Körper noch etwas in die Länge ziehen.

Alles Ironie!

Ironische Referenzen sind in der Mode des digitalen Zeitalters zur Währung geworden, weil sie, wie Memes, von ihren Betrachtern dekodiert werden können. SF1OG und Richert Beil vermittelten dabei beispielsweise eine etwas unheimliche Dopplung von Ikonographien deutscher Heimat (Spitze, weißes Leinen, geklöppelte Säume, Holzspielzeug) und urbaner Sexyness (Leder, Gegurtetes, Bauchfreies); William Fan spielte mit queeren Codes, wenn ein T-Shirt mit Blumenprint zum Brautstrauß für einen Mann wird, ein Pullover fragt, ob man ein „Friend of Dorothy“ sei (eine Referenz zu „Der Zauberer of Oz“ und einem Codewort für die LGBTQ-Community) oder ein klassisches, konservativ anmutendes Damenkostüm mit Seidentuch in Regenbogenfarben kombiniert wird; und Namilia provozierte mit Wortspiel-Prints ( „Cunting Season“, „Jesus Comes First“) eine doppelbödige Sexualmoral anzuprangern. Zieht Blicke auf sich wie Klicks.

Dekonstruiert und neu geknöpft

Falsch geknöpfte, verkehrt getragene Hemden, Blazer und Jacken waren in so vielen Schauen zu sehen, dass man sich fragen musste: Wer hat’s erfunden? Die Looks in diesem Stil referierten dabei wohl auf die des belgischen Designers und Kreativchefs von Diesel, Glenn Martens, der zuletzt verdrehte, dekonstruierte Stücke gezeigt hatte. Dabei wird die Bluse erst umgedreht tailliert, wie bei Sia Arnika, oder ein Kragen zur Deko an den Lenden, wie bei Richert Beil. Dass sich die jungen Berliner Designer an Martens orientiere, zeigt vielleicht auch, wie sie sich zukünftig präsentieren und einordnen können: Sein Y/Project ist in Paris abseits der allgegenwärtigen französischen Marken durch seine visionäre Ästhetik seit Jahren erfolgreich.