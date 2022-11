Akku-Leuchten : So schön war tragbares Licht noch nie

Fangen wir an dieser Stelle mit Goethe an, das kann nie verkehrt sein: „Auch das ist Kunst, / ist Gottes Gabe, / aus ein paar sonnenhellen Tagen/ sich so viel Licht ins Herz zu tragen, /dass, wenn der Sommer längst verweht, /das Leuchten immer noch besteht.“ Mit schöneren Zeilen kann man nicht in die dunkle Jahreszeit gehen. Wir sollten sie uns zu Herzen nehmen und uns auch angesichts der vielen Krisen, in denen wir Strom und Energie sparen sollen, beim Licht beschränken.

Das ist heute zwar längst kein rares Gut mehr. Aber es muss dennoch nicht überall so glitzern und gleißen wie in der Spielermetropole Las Vegas. Licht lässt sich inzwischen überall mit hinnehmen. Nun werden Sie sagen, das konnten wir früher auch schon mit Laternen und Taschenlampen. Doch so schön und praktikabel wie heute war tragbares Licht noch nie, ist es doch dank Akkus beliebig aufladbar und meist auch dimmbar.

Romantisch und praktisch

Nehmen wir nur die Leuchte Ivy (1. Reihe; oben rechts) von der Designerin Lucie Koldova. Wie Efeu rankt sich ihr Werk (für Brokis) empor, trägt aber statt Früchten mundgeblasene Kugeln. Die kleinen Skulpturen können sich sogar auswachsen und zu großen Stehleuchten werden. Einen festen Fuß hat auch Ani (5. Reihe; unten rechts) vom Kölner Studio Kaschkasch. Geschützt von einem Lampenschirm, mutet sie fast wie eine alte Straßenlaterne en miniature an, der Schirm lässt sich aber auch umdrehen, so dass sich der Lichtkegel verändert.

Für Florian Kallus und Sebastian Schneider war Ani die erste Zusammenarbeit mit der Marke Blomus. Wandelbar ist auch die PL 1 (1. Reihe; oben links) von Sowdenlight. Dahinter verbirgt sich der achtzigjährige George Sowden, der seine tragbaren Leuchten mit leichtgewichtigen und farbenfrohen Silikonschirmen ausstattet.

Nicht minder bunt ist Flowerpot (4. Reihe; links), die auf einen noch berühmteren Designer zurückgeht (Verner Panton) und von der dänischen Marke &tradition als eine Art Sixties-Revival mit Flower-Power-Anmutung gedacht ist. Noch robuster, aber genauso griffig, ist Salt & Pepper (3. Reihe; rechts) aus dem Hause Tobias Grau. Im Vorbeigehen lässt sich die sanduhrförmige Leuchte vom Tisch und mit in den Garten nehmen.

Das ist das Schöne an den leuchtenden Begleitern: Einige lassen sich sogar in Bäume und Sträucher hängen. Etwa die Leuchte Lola (5. Reihe; unten links) von Roche Bobois, die einen Henkel hat und aus Alabaster besteht. Noch praktischer ist Cri Cri (2. Reihe; Mitte), die Marco De Santi und Alessandro Paoletti vom Studio Natural für Foscarini gestaltet haben. Der Silikonkörper ihres Werks lässt sich zusammenfalten. Eine echte Alternative für Martinsumzüge.