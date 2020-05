50. Geburtstag des Topmodels : Die tanzende Kämpferin

Naomi Campbell schert sich nicht um Konventionen. Models sind nur die blanke Leinwand für die Kreation eines Designers? Das nahm sie mit jedem einzelnen Laufstegauftritt auseinander. Legendär ist ihre Eröffnung der Herbst-Winter-Schau von Dsquared2 2004. Das kanadische Designerduo hatte über den Laufsteg einen roten Teppich ausgerollt, der zur Gangway einer Flugzeugkulisse führte. Mit übergroßen Shoppingtüten beladen rannte Naomi Campbell in messerscharfen Stilettos auf das Flugzeug zu, warf die Tüten an der Treppe von sich, ließ den Oversize-Parka lässig an einer Schulter herunterrutschen, drehte sich zum Takt der einsetzenden Gitarrenriffs dem Publikum zu – und stolzierte derart über den Laufsteg, dass man meinte, sie sei ein Rockstar, der gerade diesem Flugzeug entstiegen ist.

Diese knapp 60 Sekunden sind pure Performance. Campbell verbindet Tanz und Sexappeal, ohne dabei je vulgär zu wirken. Wenn knappste Outfits sie entblößen, dann wirkt sie darin nie nackt und verwundbar, sondern stark wie eine moderne Kriegerin, die sich selbst in Hotpants und Stilettos nimmt, was sie will. Campbell ist nicht einfach die Leinwand für Mode, sie präsentiert sie, als würde sie in diesen Kleidern leben.

Die Körperbeherrschung dafür erlernte sie schon als Kind. Als Tochter einer jamaikanischen Tänzerin in einem der ärmeren Viertel Londons aufgewachsen, ging sie früh von der Schule ab und konzentrierte sich auf die Tanz- und Schauspielausbildung. Von Mode hatte sie eigentlich keine Ahnung. „Ich kaufte keine Modemagazine, die konnte ich mir gar nicht leisten“, erzählte sie später einmal. Als sie 1985 mit 15 Jahren an den Schaufenstern in Covent Garden vorbeibummelte, sprach eine Modelagentin sie an – kein Jahr später war sie in New York und lief auf Modenschauen.

Schon bald bemerkte sie, dass sie nicht für jeden Job gebucht wurde, dass man sie, obwohl ihr Körper mit starken Schulter, schmalen Hüften und endlosen Beinen dem damaligen Schönheitsideal perfekt entsprach, ablehnte. Der Grund war ihre Hautfarbe. „Als Anfängerin wunderte ich mich, warum so wenige schwarze Mädchen auf den Schauen liefen“, erinnert sich Campbell unlängst in einem Vogue-Gespräch. Campbell tat, was viele Menschen tun, die in einer Gesellschaft leben, in der sie wegen ihrer Hautfarbe oder sozialen Herkunft benachteiligt werden: Sie arbeitete doppelt so hart – und kämpfte sich dadurch an die Spitze. Sie war das erste schwarze Topmodel, das es 1988 aufs Cover der französischen Vogue schaffte (im Laufe der Jahrzehnte sollte sie mehr als 500 Magazincover zieren).

Für den letzten Schritt zur Gleichberechtigung im Modegeschäft aber brauchte sie die Unterstützung ihrer Kolleginnen. „Ich durfte laufen, weil ich berühmt war. Dann fragte ich mich, wo die Werbeverträge blieben, Christy, Cindy, Linda, Stephanie bekamen die hochbezahlten Verträge – ich nicht. Alle Kolleginnen verdienten mehr Geld als ich. Warum? Ich fühlte mich diskriminiert und sprach das an, auch in Interviews“, erzählte Campbell der Vogue. Am Ende setzten Christy Turlington, Cindy Crawford und Linda Evangelista den Designern die Pistole auf die Brust: „Wenn du Naomi nicht buchst, bekommst du uns auch nicht.“ Die Drohung funktionierte. Campbell bekam nun das gleiche Geld wie ihre Topmodel-Kolleginnen und dieser Akt der Solidarität brachte ihr den Durchbruch in die gutbezahlten Werbejobs, ein Gebiet, auf dem man sich bis in die späten neunziger Jahre schwer tat, schwarze Models zu buchen.