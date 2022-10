Tommy Hilfiger im Interview : „Ich kann noch selbst Schaufenster gestalten“

Aktualisiert am

New York

Wenn es regnet, geht er einfach über Wasser: Tommy Hilfiger nach seiner Open-Air-Modenschau in Brooklyn im September. Bild: dpa

Herr Hilfiger, in diesem Interview wird es viel um die Digitalisierung der Modebranche gehen, also um virtuelle Welten. Sie können sich unsere Erleichterung vorstellen, dass Sie wirklich hier sitzen. Im Internet kursiert nämlich das Gerücht, dass es Sie in Wirklichkeit gar nicht geben kann, dass Sie eigentlich eine Figur ungefähr aus dem 19. Jahrhundert sind.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Ja, das hat mir jemand geschickt, dass junge Leute im Netz gefragt haben: „Gibt es Tommy Hilfiger wirklich?“ Meine Antwort: „Ich glaube, ja! Aber ich frage es mich selbst manchmal auch!“

Ist das spannend, wenn man plötzlich als historische Figur betrachtet wird?

Ich weiß nicht. Was denken die nur, wenn sie so was schreiben? „Ich kaufe Tommy-Hilfiger-Sachen, die wurden erfunden, als George Washington noch Präsident war“?

Lustig!

Ja, es ist schon lustig. Der Name ist halt weltbekannt. Ich wollte immer ein erfolgreiches Geschäft aufbauen. Aber ich hätte nie gedacht, dass meine Mode in so vielen Ländern verkauft wird. Jetzt bedeutet das natürlich eine Verantwortung: Wir müssen weitermachen mit guter Qualität, richtigem Styling, einem guten Team, zugänglichen Preisen. Es braucht einiges, um das alles am Laufen zu halten.

Und wie reagieren die Menschen, wenn sie den leibhaftigen Tommy Hilfiger treffen?

Sie wollen gemeinsame Fotos machen. Witzig ist es, wenn ich in einem Geschäft oder Restaurant bezahle. Dann schauen sie auf die Kreditkarte, schauen auf mich, dann wieder auf die Karte … Und wenn ich mit meiner Familie ausgehe, komme ich kaum zum Essen wegen all der Fotos und Autogramme.

Schmeichelt das auch? Oder ist es nur seltsam?

Früher fand ich das ein bisschen komisch, jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Aber es tut dann auch gut, mit großen Stars zusammen zu sein. Wenn ich mit Mick Jagger zusammen bin, weiß niemand, wer ich bin. Mit David Bowie ging es mir ähnlich. Als ich mit Sylvester Stallone in einem Restaurant war, wollten alle Bedienungen Fotos mit ihm. Er sagte: „Das hier ist übrigens mein Freund Tommy Hilfiger!“ Und sie sagten: „Ja, ja, aber können wir jetzt ein Foto mit Ihnen machen?“

Vorgestern Abend haben Sie bei der Fendi-Schau hier in New York mit Ihrer Frau in der ersten Reihe gesessen, obwohl das doch Konkurrenz ist. Hat es Ihnen gefallen?

Ja, sehr.

Auch wegen der vielen „collaborations“ mit anderen Designern und Marken, nehme ich an?

Fendi arbeitet ja unter anderem mit Marc Jacobs, Kim Kardashian und Tiffany & Co. zusammen. Ja. Denn Kooperationen bedeuten Erneuerung. Solche Projekte sind weiter interessant.

Sie bringen jetzt eine Kollektion heraus, an der auch der britische Designer Richard Quinn mitgearbeitet hat. Wie kam es dazu?

Ich hatte 2018 gelesen, dass Königin Elisabeth II. in seiner Modenschau in London zu Gast war und hatte seinen Namen immer im Hinterkopf. Bei den British Fashion Awards 2021 kleidete er Kylie Minogue und die Tänzerinnen ein – das hat mich umgehauen. Die Sängerin trug einen schwarzen Einteiler aus Samt, mit Kristallen besetzt und Blumen bedruckt. Ja, alle waren begeistert. Und glücklicherweise kannte jemand aus meinem Team jemanden aus seinem Team – so kamen wir zusammen.

Sie scheinen sich runderneuern zu wollen: Auch für Ihr Logo haben Sie sich was Neues ausgedacht.