Das Sommerkleid 2020 : Von Worst Dressed zum Fashion Hype

In den sozialen Netzwerken hat in den vergangenen Wochen ein rosa Tüllkleid mit glitzernden Erdbeeren für Aufsehen gesorgt. Was hat es damit auf sich?

Auch wenn der Sommer zumindest meteorologisch seit einigen Tagen vorbei ist, der Hype um das rosafarbene Erdbeerkleid der New Yorker Designerin Lirika Matoshi nimmt gerade erst so richtig Fahrt auf. Auf der Straße wird man es aber vermutlich nicht nur wegen der kühleren Temperaturen kaum entdecken: Der Hype spielt sich nämlich hauptsächlich online ab. Seine Bekanntheit verdankt das Erbeerkleid vor allem Tiktok, Instagram und Twitter. Hysterisch schreiende und gestikulierende Influencerinnen filmen, wie sie „The Dress“ auspacken oder vom Postboten überreicht bekommen.

Dabei konnte man das 490 Dollar Kleid schon lange vor dem Sommer in der realen Welt finden. Bereits im Januar trug das Plus-Size-Model Tess Holliday das Erdbeerkleid auf dem roten Teppich der Grammy-Awards und landete damit auf der Worst-Dressed-Liste. Holliday reagierte auf den neuen Hype auf Twitter und mutmaßte, dass der Erfolg des Kleides auch damit zusammenhänge, dass es nun vor allem von dünnen Menschen getragen werde: „Kurz gesagt: Unsere Gesellschaft hasst fette Menschen, vor allem, wenn wir erfolgreich sind“, schrieb sie und löste eine abermalige Diskussion über „Fat-Shaming“ vor allem in der Modebranche aus.

Dabei versucht die 24 Jahre alte Designerin des Erdbeerkleides, Lirika Matoshi, genau dem entgegenzuwirken und bietet den Mädchen-Traum aus Tüll in Größen XS bis XXXL an. Die im Kosovo aufgewachsene Matoshi zog 2016 nach New York, gründete ihr eigenes Label und setzte von Anfang an auf weiblichen Zusammenhalt: Der Anteil weiblicher Mitarbeiter liegt bei 100 Prozent. Die Kaufanfragen für das rosa Tüll-Kleid mit Puffärmeln und glitzernden Erdbeeren sind laut Matoshi in den ersten zehn Augusttagen um 738 Prozent im Vergleich zum Juli gestiegen, obwohl es für einen Großteil der recht jungen Zielgruppe der App kaum bezahlbar sein wird. Videos häufen sich, in denen versucht wird, das Kleid nachzunähen oder in denen billige Kopien enttäuscht ausgepackt werden.

Aber warum ausgerechnet dieses Kleid, das seine Trägerin in eine Disney-Prinzessin verwandelt, während Bälle und Tanzveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt sind? Matoshi selbst hat in der „New York Times“ eine einfache Erklärung: „Es erinnert einen an bessere Zeiten.“

„The Dress“ will jedenfalls getragen und gezeigt werden, egal von wem. Und vielleicht liegt darin auch das Geheimnis des Hypes: Es ist für jede Frau gemacht, egal ob dünn oder curvy, groß oder klein. Lirika Matoshi trifft einen Zeitgeist und es bleibt abzuwarten, wann man es auch auf den Straßen sehen kann. Die passende Maske gibt es immerhin auch schon – für vergleichsweise erschwingliche 50 Dollar.