Textilhersteller Seidensticker : Im Zeichen der Rose

Aktualisiert am

Im Nähsaal rattern die Maschinen: Seidensticker zeigte nicht nur in den fünfziger Jahren, dass Bielefeld blüht. Bild: Seidensticker

Bielefeld, so es denn existiert, war einst ein Textilstandort. Heute gibt es hier fast nur noch den Hemdenhersteller Seidensticker. Er hat der Veranstaltungshalle der Stadt ihren Namen gegeben, sein Schriftzug prangt am Bahnhof. Das Familienunternehmen, das im vergangenen Jahr 100 Jahre alt wurde, ist hier verwurzelt. Auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass weiter an vielen Hemden auf der Welt eine kleine schwarze Rose blüht.

Mitte der sechziger Jahre, als Seidensticker der größte Hemdenhersteller in Europa war, arbeiteten mehr als 400.000 Menschen in Westdeutschland in der Bekleidungsindustrie, heute ist es noch gut ein Zehntel. Der Umsatz der deutschen Modeindustrie ging 2018 laut Branchenverband German Fashion um 4,4 Prozent auf rund elf Milliarden Euro zurück. Aufbruchstimmung sieht anders aus.

Doch Seidensticker hat sich nach einigen schwierigen Jahren wieder gefangen. Der Freiburger Historiker Roman Köster schreibt in seiner Unternehmensgeschichte, dass sich das 100-Jahr-Jubiläum „vor dem Hintergrund der deutschen (und nicht nur der deutschen) Bekleidungsindustrie mit Fug und Recht als unwahrscheinlich bezeichnen lässt“.

Die bekannteste Hemdenmarke des Landes

Frank Seidensticker gehört zur dritten Generation der Familie. Gemeinsam mit seinem Cousin Gerd Oliver Seidensticker führt er als geschäftsführender Gesellschafter seit 2004 die Marke der Väter weiter. Sie übernahmen das Unternehmen in einer Krisenzeit. Mit einem Umsatz von gut 181 Millionen Euro im vergangenen Jahr ist der Rückstand etwa zum Konkurrenten Olymp größer geworden.

Doch das liegt auch daran, dass sich die Strategie des Unternehmens verändert hat. Nach Jahren der Expansion und einer Zeit mit vielen Marken ist es heute nur noch die schwarze Rose, das Logo von Seidensticker, das den Markenauftritt kennzeichnet. Von 16 Untermarken ist eine übrig geblieben. Die Fokussierung zahlt sich aus: Nach Umfragen ist Seidensticker immer noch die bekannteste Hemdenmarke in Deutschland.

Als er klein war, kamen Frank Seidensticker die Reisen seines Vaters vor, als wäre er Christoph Kolumbus: Flüge nach Wien, Istanbul, Hongkong, die Kommunikation mit Telex, Erzählungen am Abendbrottisch über Fabriken in Asien. Heute sitzt Seidensticker, Jahrgang 1963, beigefarbener Anzug, Einstecktuch und natürlich Hemd des Hauses, im Konferenzraum in der Geschäftszentrale und hält kurz inne. „Kann der Ostwestfale stolz sein?“ Ein bisschen kann er das. „Doch wir blicken mit Demut und Wertschätzung der Belegschaft gegenüber zurück. Und mit einem gehörigen Verantwortungsgefühl dafür, was noch bevorsteht.“

Der nächste große Coup

Sein Cousin Gerd Oliver, drei Jahre jünger, ist 100 Meter entfernt aufgewachsen. Er hat früher für Adidas gearbeitet und ist später für Seidensticker nach Asien gegangen, um das Büro in Hongkong zu leiten. Die vergangenen Jahre seien extrem gewesen, sagt der Fachmann für die Wertschöpfungskette, der auch das Private-Label-Geschäft überblickt. Manche Herausforderungen, denen sich ihre Väter alle 20 Jahre stellen mussten, kämen nun in Zweijahreszyklen auf sie zu. „Der Platz für grobe Patzer ist nicht mehr so da wie vor 40 oder 20 Jahren“, sagt Gerd Oliver Seidensticker. Die Geschäftsführer haben sich mit der Reduzierung der Labels dafür entschieden, das Unternehmen gesundzuschrumpfen.