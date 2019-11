Teppiche aus Nepal: Im Reich der Knoten

Teppiche aus Nepal

Im Reich der Knoten

Von Peter-Philipp Schmitt

In einem der ärmsten Länder der Welt werden besonders wertvolle Teppiche hergestellt. Das alte Handwerk ist in Nepal neu erblüht, vor allem wegen des deutschen Designers Jan Kath. Eine Reise zu den Knüpfern in Kathmandu.