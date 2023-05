Freitag, der Schweizer Taschenhersteller, wird 30 Jahre alt. Ein Besuch in Zürich-Oerlikon, wo das Unternehmen 350 Tonnen gebrauchte Lkw-Planen im Jahr verarbeitet – und an der Zukunft im Kreislauf forscht.

Safi setzt beherzt den Cutter an und zieht ihn zügig entlang der Kante der Schablone. Drei weitere Schnitte, dann legt er die Schablone aus durchsichtigem Acrylglas beiseite und hebt das Resultat hoch: ein schwarz-grünes Rechteck aus gebrauchter Lkw-Plane. Das ist der Moment, in dem eine neue Freitag-Tasche entsteht.

Safi nimmt dann die nächste Schablone, legt sie auf die Plane, prüft mit zusammengekniffenen Augen die Position und setzt wieder den Cutter an. So macht er weiter, bis vor ihm ein Stapel ausgeschnittener Teile liegt. Safi, Mona, Nikos, Sandra, Besjana und die anderen als „Bagdesigner“ bezeichneten Mitarbeiter haben den möglicherweise wichtigsten Job beim Taschenhersteller Freitag: Sie entscheiden am Schneidetisch in Zürich-Oerlikon tagtäglich darüber, wie die Taschen, Rucksäcke und Portemonnaies der Marke am Ende aussehen.

Mithilfe der Schablonen wählen sie den Ausschnitt aus der Lkw-Plane, der ihnen am besten gefällt. Ein paar Regeln gibt es natürlich. Es dürfen keine Markennamen oder Gesichter auf den Produkten auftauchen, effizient muss es sein, Verschnitt sollte möglichst vermieden werden. Ansonsten ist es der Kreativität und Erfahrung der Bagdesigner überlassen, wie sie die Schablonen platzieren: ob die Kuriertasche weiß sein wird mit einem dicken roten Streifen oder eher rot mit weißen Kanten. Unikat ist ein reichlich überstrapazierter Begriff, aber bei Freitag in Zürich entstehen tatsächlich einmalige Stücke in Serie. Zumal ja jede gebrauchte Plane für sich genommen schon ein Unikat ist, mit individueller grafischer Gestaltung und den Spuren der Straße.

Von der Straße ins Museum

30 Jahre ist die Idee mittlerweile alt, gebrauchten Lastwagenplanen ein neues Leben als Tasche zu schenken. 1993 nähten die Brüder Daniel und Markus Freitag ihre erste Kuriertasche zusammen – auf der Nähmaschine ihrer Mutter. Die Maschine war danach kaputt. Die Planen sind ein ziemlich widerspenstiges Material, zäher und steifer als Leder und entsprechend schwierig zu verarbeiten, aber gleichzeitig besonders langlebig. Sie bestehen aus einem Polyester-Gewebe, auf das von beiden Seiten flüssiges PVC gestrichen wird.

Die Freitags suchten damals nach einer robusten, wasserabweisenden Tasche zum Fahrradfahren. Als sie nicht fündig wurden, hatten sie beim Blick aus dem Fenster ihrer WG auf eine viel befahrene Straße das Aha-Erlebnis. Mit Riemen aus gebrauchten Sicherheitsgurten und Kanten aus ebenso gebrauchten Fahrradschläuchen war das erste Taschenmodell ein Musterbeispiel für Upcycling. Sie verliehen mit ihrem Entwurf dem Abfall eine Daseinsberechtigung und damit neuen Wert.

„Top Cat“, so heißt die bis heute erhältliche Urversion, schaffte es 2003 in die Designsammlung des Museum of Modern Art in New York. Das allererste Exemplar kann im Zürcher Museum für Gestaltung bewundert werden. Doch die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass einem Freitag-Produkte auch auf der Straße begegnen. Denn mittlerweile fertigt das Unternehmen rund 400.000 Produkte im Jahr. Kuriertaschen, Rucksäcke, Reisegepäck, Shopper oder Laptophüllen. Die beim Zuschnitt anfallenden Reststücke werden zu Kartenetuis, Schlüsselanhängern und anderen Kleinigkeiten verarbeitet. Zusammengenäht werden sie in Partnerbetrieben in Portugal, Rumänien, Bulgarien, Tschechien und der Schweiz.

Aus Oerlikon in die Welt

Alle anderen Arbeitsschritte passieren am Hauptsitz von Freitag in Zürich-Oerlikon. Hier kommen jährlich rund 350 Tonnen ausrangierte Planen an. In ganz Europa sucht ein eigenes Team nach dem Rohstoff – und muss dafür bis zu 300 Euro pro Lkw-Seite bezahlen. Freitag-Mitarbeiter machen auch schon mal Fotos von Lastwagen auf Rasthöfen, um die Scouts auf besonders schöne Exemplare aufmerksam zu machen.