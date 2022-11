Ende der Krawattenpflicht : „Es passt, dass sich was verändert“

André Schünke, am vergangenen Sonntag früh um 1.40 Uhr haben Sie die Zuschauer der „Tagesschau“ mit dem üblichen „Meine Damen und Herren“ begrüßt. Etwas war allerdings anders als sonst: Sie trugen keine Krawatte. Mit Ihrem Auftritt verkündeten Sie somit das Ende der Krawattenpflicht bei der „Tagesschau“, zumindest in den Nachtsendungen. Zu welchem Zeitpunkt fiel die Entscheidung gegen die Krawatte?

Für mich fiel sie viel früher. Etwa eine Woche zuvor kam eine Mail aus der Chefredaktion mit der Erlaubnis. Ich wusste, dass ich demnächst wieder eine Nachtschicht haben würde, und wollte diese Gelegenheit nutzen, weil ich die Entscheidung gut finde.

Kam die Mail für Sie aus dem Nichts?

Ich hatte noch nichts rumoren hören, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, da könnte was kommen. Wir hören zu, was die Leute uns sagen, und da gab es immer mal den Wunsch, ein bisschen lockerer und nahbarer zu werden. Die Mail war dann schon eine Überraschung. Ich wusste, es würde etwas ganz Neues für die „Tagesschau“ sein.

Schon kurios, dass die Sprecher nur nachts auf die Krawatte verzichten dürfen.

Ich denke, es geht darum, sich erst einmal ein bisschen heranzutasten und zu schauen, wie die Reaktionen ausfallen. Am Ende ist es ein buntes Kleidungsstück, aber dann eben doch eines mit Symbolkraft. Ich fand es zum Beispiel interessant, wie die Leute auf meinem Instagram-Account reagiert haben. Die Nutzer sind im Schnitt eher jünger, und die Kommentare waren bestimmt zu mehr als drei Viertel positiv. Nach dem Motto: Go for it. Aber wenn man auf anderen Nachrichtenseiten schaut, die zum Teil auch Abstimmungen gemacht haben, dann ist es so: 60 Prozent streiten sich, ob das richtig ist. Dem Rest, so mein Eindruck, ist es egal.

Dann sind Sie auf Sendung gegangen. Hatten Sie den Eindruck, irgendwas fehlt?

Ich habe vorher sehr lange an meinem Hemd und Kragen herumgezupft, und wir haben dann auch noch ein bisschen getrickst: Nur ein offener Knopf ist schwierig, da wirft das Hemd zumindest bei mir merkwürdige Falten. Zwei offene Knöpfe sind zu viel. Deshalb haben wir uns für anderthalb entschieden und auf halber Strecke ein Stückchen Klebeband dazwischengesetzt.

Oje, für die krawattenlose Zukunft hört sich das umständlich an.

Praktisch ist es nicht. Für mich müssten die Hemdknöpfe ein Stück versetzt werden. Dafür fällt damit der Hinweis aus der Regie weg, dass der Schlips schief sitzt. Das kann auf dem Bildschirm unfassbar ablenken.

Sie sind Jahrgang 1980, wie viele Krawatten haben Sie denn selbst zu Hause im Schrank hängen?

Privat habe ich nur noch zwei, drei. Wenn, dann mag ich es für einen Ball oder eine Hochzeit richtig schick mit Smoking und Fliege. Ein Hemd und einen kompletten Anzug trage ich gerne. Ich bin nicht so der Sakko-Jeans-Kombinator.

Interessant, wie die Krawatte in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren hat. Man kann es doch auch so sehen: Damit fühlt man sich einer bestimmten Gruppe zugehörig und hebt sich dennoch individuell ab. Was kann man mehr erwarten von Mode?

Da habe ich in meiner Euphorie, die Krawatte endlich abzulegen, wahrscheinlich noch nicht weit genug vorausgedacht. Denn jetzt werden die Kombinationsmöglichkeiten deutlich geringer. Was haben wir schon? Dunkelblaues Sakko, mittelblaues Sakko und drei unterschiedliche Hemdfarben. Da entstehen nicht ganz so viele Kombinationen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, irgendwelche Zeichen zu setzen.

Sie haben Ihre Strumpfsammlung, richtig?

Damit habe ich auf meinem Instagram-Kanal begonnen, weil ich einmal ein Outfit gezeigt und da bunte Socken getragen habe. Inzwischen bekomme ich bunte Socken von Menschen zugeschickt, die mir das als Urlaubssouvenir mitbringen. Und irgendwann muss man die dann ja auch mal vorführen. Als ich im vergangenen Jahr spontan die 20-Uhr-Nachrichten moderiert habe, trug ich Socken mit Popcorn-Muster. Ich habe erst eine halbe Stunde vorher erfahren, dass ich einspringe. Da hatte ich weder Zeit noch den Kopf dafür, meine Socken zu wechseln.

Dann waren Sie als Mann, der schon ein neues Accessoire gefunden hat, prädestiniert, mit der Krawatte zu brechen.

Im Grunde passte es gut, dass ich die Chance hatte, das relativ zeitnah umzusetzen.

Sie sind seit fünf Jahren bei der „Tagesschau“. War die Krawatte für Sie damals eine Umgewöhnung?

Ich musste mich wieder eingewöhnen. Ich konnte immerhin Krawatte binden, selbst im Dunkeln, denn ich habe früher in einem Chor gesungen, und wir Männer haben alle Krawatte getragen. Da mussten wir auch jederzeit in der Lage sein, unseren Schlips oder den des Nachbarn zu binden. Deshalb war ich da schnell wieder drin. Krawatten binden kann ich blind. Vor fünf Jahren hätte ich die Krawatte auch noch gar nicht infrage gestellt. Aber jetzt passt es in die Zeit, dass sich auch auf dem Bildschirm etwas verändert.

Wer knotet bei der „Tagesschau“?

Wir knoten unsere Krawatten alle selbst. Die hängen in einem Raum, in dem alle Kleider und Anzüge aufbewahrt werden, glatt aufgehängt auf Bügeln. Ich habe mal geschaut, die Kollegen hängen die Krawatten auch wieder glatt hin. Es gibt ja auch Leute, die den Knoten in der Krawatte lassen und sich die Schlaufe um den Kopf würgen. Aber so, wie ich das hier sehe, scheint es jeder hinzubekommen.

Gibt es eine Krawattensammlung für alle?

Es hat tatsächlich jeder seine eigenen, wobei auch schon mal bei mir auf dem Bügel eine gelandet ist, die ich nicht kannte. Ich habe auch Constantin Schreiber im Verdacht, dass der vor ein paar Wochen meine blaue Krawatte getragen hat.

Wann ist Ihrer Meinung nach das Outfit eines Nachrichtensprechers gelungen?

Ich finde nach wie vor, dass ein Sakko dazugehört, allein schon weil es im Fernsehbild formgebend ist. Ein Hemd kann von Weitem im Licht sehr unförmig aussehen. T-Shirt unter dem Sakko kann man machen, aber eher im Magazinbereich, wo es etwas moderativer ist. In den Nachrichten finde ich den Hemdkragen schon wichtig. Da bin ich spießig.