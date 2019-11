Schmuck aus Kunststoff : Echt Plastik

Um Svenja Johns Arbeiten zu verstehen, hilft ein Blick auf den Balkon ihrer Wohnung. Hoch über der Schlesischen Straße, Südwest, volle Sonne, unten dröhnt das Kreuzberger Leben. Hier stehen Töpfe mit Sukkulenten dicht an dicht, lauter dickblättrige Kuriositäten. Lilafarbene Knubbel liegen auf der Erde, sattgrüne Rosetten recken sich verdreht gen Himmel. Svenja John nimmt eines der fetten Gewächse in die Hand und drückt es zärtlich. In der Berliner Altbauwohnung finden sich weitere Extravaganzen: drei pittoresk vertrocknete Sonnenblumen auf der Küchenarbeitsplatte; im Wohnzimmer Vasen mit Arrangements wie hingetupft; eine Dillblüte, Zierlauch und andere filigrane Gewächse.

„Blumen sind meine Leidenschaft„, sagt Svenja John. „Dafür gebe ich viel Geld aus.“ Eine Leidenschaft sicher, aber kein Selbstzweck. Die 55 Jahre alte Schmuckgestalterin lässt sich von der Vielfalt der floralen Formen, von den Strukturen und Farben immer wieder inspirieren.

„Die Natur ist vollendet.“ Sie schwärmt von einer Reise zum Great Barrier Reef in Australien und seiner faszinierenden Unterwasserwelt. Schon im Studium an der Staatlichen Zeichenakademie in Hanau lernte sie die Zeichnungen des Mediziners und Zoologen Ernst Haeckel kennen, seine berühmte Lithografiensammlung „Kunstformen der Natur“ ist eine Feier der Schönheit von Tieren und Pflanzen. „Die Übertragung der Inspiration aus der Natur, das ist die Kunst“, sagt John, die 1994 ihr Studio in Berlin gründete.

Die Autorenschmuckmacherin

Diese Übertragung geschieht bei Svenja John allerdings in einem ziemlich unnatürlichen Material: in Kunststoff. Ihre Schmuckstücke stellt sie ausschließlich aus Polycarbonat und Nylon her. Sie entwirft modulare Elemente und steckt sie zu komplexen Armreifen, Broschen oder Colliers zusammen.

Dabei bedient sie sich aus einem über die Jahre selbst entwickelten Baukasten von Teilen, die sie in verschiedenen Kombinationen und Farben immer wieder verwendet. Im ersten Moment mögen die Gebilde technisch wirken oder abstrakt. Doch bei genauem Hinsehen scheinen natürliche Vorbilder auf, die Form eines Knochens oder einer Koralle, eine Brosche erinnert an einen schillernden Käfer. Es sind Unikate, Stücke, die schon wegen ihrer Größe und Farbigkeit statement pieces sind.

Das ist John natürlich klar: „Wer mit einem so offensiven Schmuckstück auf die Straße geht, muss Reaktionen aushalten können.“ Selbstbewusst seien ihre Kundinnen und meistens schon etwas älter. Wobei auch Männer kauften, einige wählten sogar ihre Anzüge nach den Teilen aus. Die Schmuckmacherin trägt ihre Arbeiten gerne auch selbst. Oft seien sie schon auf der Kleidung plaziert: So brauche sie das Kleid nur aus dem Schrank zu nehmen und sei gut angezogen, ohne sich weitere Gedanken machen zu müssen.

Svenja John bezeichnet sich als Autorenschmuckmacherin, sie stellt in spezialisierten Galerien aus und verkauft vor allem an Sammler. Angefangen hat sie ganz klassisch, mit einer Goldschmiedeausbildung, das war schon mit 16 Jahren ihr Berufswunsch. Dass sie so früh so entschieden war, erklärt sie mit einer Begegnung im Familienurlaub in Italien: „Dort habe ich eine Goldschmiedin kennengelernt, die mir von ihrer Arbeit erzählt hat. Da wusste ich sofort: Das ist meines.“

Hand bemalt

Schon damals gefiel ihr, dass in diesem Beruf alles in einer Hand liegt, vom Entwurf bis zur Herstellung. Nach der Ausbildung an der Zeichenakademie in Hanau ging sie für ihre Gesellenzeit nach West-Berlin, noch vor dem Fall der Mauer, und arbeitete zwei Jahre lang bei einem Goldschmied. Danach absolvierte sie an der Hanauer Akademie ein Designstudium. Für eine Semesteraufgabe sollten die Studenten Kunststoff verwenden.