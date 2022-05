Auch wenn die Architektin Anna Nicolas intensiv im Sottsass-Archiv an der Universität in Parma recherchiert hat, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren, welche Ideen in Köln aus seinem Studio und welche vom Kollektiv Memphis stammten. Denn genau in diese Umbruchphase fielen die Esprit-Aufträge: Der damals viertgrößte Bekleidungshändler der Welt ließ das europäische Hauptquartier in Düsseldorf und den Flagshipstore in Köln bauen. Aber was bei Esprit mit einer amerikanischen Bilderbuch-Love-Story zwischen den Gründern Susie Russell und Douglas Tompkins begann – sie lernten sich im Jahr 1963 beim Trampen auf der Route 89 kennen, heirateten nach nur drei Monaten und gründeten fünf Jahre später ihr buntes Modeunternehmen –, endete 1989 mit der Scheidung. Und Esprit wurde nach Hongkong verkauft.



Kein Wunder also, dass in der bewegten Zeit auch das Kölner Geschäft die Optik dem Modedesign anpassen musste. „Da fehlte plötzlich der Kopf im Unternehmen, Kommerz und Marketing bestimmten nun das Design – mehr als die Emotion“, fasste Architektin Nicolas ihre Recherchen zusammen. „Leider konnten wir aus den zwei Untergeschossen und der oberen Etage außer den Terrazzowänden und den skulpturalen Treppen nichts retten“, sagte Kim-Eva Wempe. Sie strahlte trotzdem bei der Eröffnung: „Memphis lebt!“ Wenn auch nur im Untergeschoss. Dafür mit maximalem Aufwand: Die Fugen der pastelligen Holzlaminatböden in den Toiletten wurden eigens mit einer Zahnbürste gesäubert.