Mode aus Paris : Style? Oder nur Street?

Im Sommer ist Paris besonders schön. Denn dann präsentieren die Designer ihre Haute-Couture-Kollektionen für die kommende Saison auf den Laufstegen: unendlich gerüschte Kleider gab es im Juli zu sehen, aufgestickte Organzablüten, meterlange Chiffonwolken und das Debüt von Virginie Viard, der Nachfolgerin Karl Lagerfelds bei Chanel.

Fast genauso spannend, wenn auch meist weniger extravagant, ist es auf den Straßen der französischen Hauptstadt, wo die Gäste von einer Schau zur nächsten unterwegs sind: Was tragen die eigentlich?

Die deutsche Influencerin Caro Daur setzt auf ein schwarzes Kleid von Valentino, dazu trägt sie Goldschmuck. Sarah Harris, die Modechefin der britischen „Vogue“, fallen die langen grauen Haaren lässig über weite Ärmel. Und die Italienerin Brune Buonomano trägt Sneaker und Shorts, der dazu passende Blazer hängt ihr locker über den Schultern. Etwas schriller wird es bei Model und Künstlerin Jazzelle Zanaughtti, die sowohl bei ihrem Outfit als auch beim Make-Up auf leuchtende Farben setzt. Und dass ein rotes Kleid wunderbar zu roten Haaren passt, beweist die spanische Schauspielerin Miranda Makaroff.

Die Street-Style-Fotografin Xandra M. Linsin hat diese und weitere schöne Looks auf den Straßen von Paris für uns festgehalten. Doch nun ist Ihre Meinung gefragt: Welcher Look ist am schönsten? Klicken Sie sich durch – und schauen Sie am Ende, ob Sie mit Ihrem Geschmacksurteil im Trend liegen.