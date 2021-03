Trendaccessoire : Darum sind Kappen so angesagt

Wenn es im Leben an Inspiration mangelt, an Erinnerungen an Reisen, die Wochen danach noch präsenter sind als Jahre später, oder an Gesprächen, wie man sie mit Freunden um einen Bistrotisch anders führen kann, als wenn alle über Facetime zusammenhocken – dann muss eben Netflix herhalten.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Traurig, aber offenbar zutreffend: Die Streaming-Plattform bestimmt zu einem gewissen Grad unser Dasein. Was wir tun, was wir tragen, wie wir wohnen wollen, das klärt sich dieser Tage nicht selten irgendwo in einer Staffel eins. Da wäre die Schachfraktion, die sich von „Das Damengambit“ motivieren lässt. Da wäre die anspruchsvolle bis größenwahnsinnige internationale Klientel, mit der es britische Immobilienmakler zu tun haben, weil sie nach Anwesen sucht wie jenen, die in „Bridgerton“ zu sehen sind.

Und da wären die Looks von Lady Di in „The Crown“, die derart zum Nachstylen einladen, dass zum Beispiel ihre Kappe nach der letzten Klappe schnell ausgemachte Sache ist. Das Vorbild bei diesem Trend ist ganz sicher Lady Di und nicht ein gebräunter früherer Präsident, der viele zur Schirmmütze inspirierte, die aber mit formgleichem Modell so gar nicht undercover unterwegs sind.

Also Diana. Schon hört man Kritiker fragen: Wieviel von der Di von damals steckt in der Di bei Netflix? Auch Netflix habe sich allenfalls von ihrem Leben und ihrem Style inspirieren lassen, um eine gute Story zu erzählen, sagen manche. Also nehmen wir uns auf dieser Seite an Netflix ein Beispiel und zeigen die Baseballkappe wieder in einer anderen Abwandlung, als Unisex-Teil mit markanten Logos. An der Stelle, an der eine frisch geschnittene Frisur sitzen sollte, steht dann: Calvin Klein Jeans. Oder Champion. Oder ein aussagekräftiger Polospieler. Ebenfalls keine schlechte Styling-Alternative auf dem Kopf: Dior. Das Haus Karl Lagerfeld gibt gleich die vollständige Adresse an, Stone Island hält es dezenter, dafür passt die Kappe zu den bald blühenden Bäumen.

Zur FFP2-Maske also die Kappe in Frühlingsfarben? Besser kann man sich im öffentlichen Raum kaum verstecken. Lady Di hätte das vermutlich gefallen.