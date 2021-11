Stars trauern um Virgil Abloh : „Ein Mann mit schöner Seele und großer Weisheit“

Aktualisiert am

Abloh gründete seine eigene Streetwearmarke Off-White und war seit März 2018 Kreativchef der Männerlinie bei Louis Vuitton. Bild: Reuters

Der Modemacher starb am Sonntag im Alter von nur 41 Jahren an einer seltenen Krebserkrankung. In den sozialen Netzwerken verabschieden sich zahlreiche Prominente vor Virgil Abloh.