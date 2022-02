Als Absolvent der École supérieure des beaux-arts in Toulouse kam Arthur Avellano nach Erfahrungen in Künstlerkollektiven in die Mode. Seine Spezialität: das Schneidern mit Latex, für die subversive Botschaft. Das von ihm entwickelte Hybridlatex hat ähnliche Eigenschaften wie Leder, aber unter Beibehaltung der Textur, des Faltenwurfs und der einzigartigen Reflexion. Immer öfter schließen sich Mode-Absolventen zusammen. Gamut sind sechs Designer, alle Absolventen von La Cambre Mode in Brüssel, dazu ein an der ECAL in Lausanne ausgebildeter Regisseur. Gamut ist eine Avantgarde-Marke mit Teilen, die Vorurteile spiegeln, technische Kleidung abstrahieren, um Kreativität zu feiern. Die rote Lederhose hat natürlich einen Schlitz am Gesäß.