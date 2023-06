Keanu Reeves trug im Film „Matrix“ 1999 eine Brille, die in dieser Art jetzt auf den Nasen von Menschen auftaucht, die in den Neunzigerjahren geboren wurden. Damals passte das Modell – so klein und eckig – von Designer Richard Walker in das dystopische Setting für eine von Computern gesteuerte Welt. Dazu war es randlos, wie eben Brillen in den Neunzigerjahren sein mussten. Dabei blieb es. Mit den „Matrix“-Filmen folgten etliche Ausführungen der „Matrix“-Brillen, zuletzt gestaltete sie der Designer Tom Davies 2021 für „Matrix Resurrections“.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Trendbrillen für diesen Sommer sind nicht randlos, sie haben sogar zum Teil so dicke Rahmen wie das Modell von Saint Laurent mit goldenem YSL-Logo oder von Versace mit dem für Versace typischen ornamentalen Schnickschnack. Dafür sind diese Brillen aber so spacig, dass sie Requisiten in einem weiteren „Matrix“-Sequel sein könnten.

Folgt die Mode 2023 den Filmen von 1999, 2003 und 2021? Oder haben wir es nun mit der 1999 in „Matrix“ beschriebenen Realität im wahren Leben zu tun?

Der Look ist das Gegenteil von natürlicher Schönheit

In jedem Fall passen diese eckigen, kantigen Brillen ganz gut zum Schönheitsideal von heute, zum Avatar-Look, gewissermaßen dem Gegenteil von natürlicher Schönheit. Die minimalinvasive Schönheitschirurgie macht es möglich. Aufgeplusterte Lippen, höher anmutende Wangenknochen, überhaupt faltenfreie Gesichter, und dazu dann: eckige Sonnenbrillen. Das ist gerade ungefähr der Look auf Instagram und Tiktok, den Orten, an denen der Algorithmus über Sein und Nichtsein bestimmt.

Dabei lassen sich eckige, kantige Brillen natürlich auch wunderbar mit einem menschlicheren Antlitz kombinieren.

Wer heute zuerst jemanden online kennenlernt, kann hin und wieder schon überrascht sein, dass derjenige offline dann doch recht, hm, normal aussieht. Die Gestelle von Saint Laurent und Balenciaga verstecken Falten und Unebenheiten dagegen noch zuverlässiger als Filter in den sozialen Medien. Oder man setzt gleich den „Matrix“-Verschnitt von Dolce & Gabbana auf und begegnet der Welt als Superheld.