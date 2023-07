Im ehemaligen Alhambra Kino auf dem Berliner Kurfürstendamm feierte vor 101 Jahren der erste Tonfilm Premiere. Heute, gut ein Jahrhundert später, zieht die Luxusmode in das klassizistische Gebäude: Eine weitere Dependance des Apropos-Stores hat im Alhambra eröffnet.

Während der restliche Modemarkt an der Inflation zu knabbern hat, wächst das Geschäft mit dem Luxus. Das zeigt sich auch in der Expansionshistorie der Apropos-Stores, die vor fast 40 Jahren in einer kleinen Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen begann und sich mittlerweile auf zehn Stores in ganz Deutschland ausgedehnt hat. Vom Tegernsee bis nach Hamburg spannt sich das Apropos-Imperium, von der Mittelstraße in Köln bis zum Berliner Ku’damm.

Das Berliner Gebäude mit der Hausnummer 68, in dem sich das Lichtspielhaus Alhambra befand, ist von seinem Besitzer, der Wertconcept Investment Group, aufwendig restauriert worden. Die originalgetreue Stuckfassade mit Pilaster- und Halbsäulen-Elementen und die Kuppelmarkisen im Stil der Gründerzeit überzeugten die Apropos-Geschäftsführer Klaus Ritzenhöfer, Daniel Riedo und Henning Korb.

Clemens Schick und David Schütter sind gekommen

Für den Eröffnungsabend hat sich Apropos mit der Staatsoper Unter den Linden unter Leitung des Intendanten Matthias Schulz zusammengetan. Ein Eröffnungskonzert erinnert an die Tonfilm-Premiere vor über hundert Jahren, bei dem ebenfalls in illustrer Runde ein Konzert gespielt wurde. Unter anderem soll damals Albert Einstein unter den Gästen gewesen sein. Auch zum aktuellen Anlass haben sich Schauspieler, Musiker, Kunstmäzene, Modeleute, und Influencer in den Räumlichkeiten eingefunden, darunter Clemens Schick, David Schütter und Peri Baumeister.

Quiet Luxury ist die modische Losung an dem Ort, an dem einst die Bilder sprechen lernten. Die Kollektionen, die sich im Berliner Apropos-Conceptstore entdecken lassen, sollen sich von der Konkurrenz in Berlin abheben, zum einen von den anderen Konzeptläden – wie Andreas Murkudis, Voo und The Square – zum anderen von den Monomarken-Geschäften, die nur wenige Meter entfernt den Ku'damm säumen.

Zum Repertoire gehören daher Marken wie Jil Sander, Brioni, Kiton und Khaite – allesamt bekannt für ihr modisches Understatement und ihre stille Eleganz. Akzente werden in dem von Schwarz und Weiß dominierten Sortiment vor allem durch glitzernde Accessoires gesetzt. Labels wie Aquazurra, Amina Muaddi und Benedetta Bruzziches bieten kristallbesetzte Taschen und strassverzierte Riemchenpumps.

Giorgio Armani hat eigens Exponate geliehen

Das Apropos-Team hat ein spezielles Berlin-Portfolio aufgebaut. Dazu zählt die Marke Random Identities von Stefano Pilati, der nach Chefdesignerpositionen bei Yves Saint Laurent und Zegna sein eigenes Label in Berlin designt. Auch die 44 Label Group von Berghain-Resident DJ Max Kobosil besetzt eine Nische im Geschäft mit der Luxusmode: die der Streetwear.

Außerdem hat Giorgio Armani, mit dem Apropos seit fast 40 Jahren zusammenarbeitet, zum ersten Mal die Tore seines Armani/Silos-Museums für eine Partnerschaft geöffnet und Exponate verliehen. Die Apropos-Schaufenster präsentieren paillettenverzierte und aufwendig mit Glasperlen bestickte Archivstücke. Einige Vintage Armani-Kreationen befinden sich zudem auf der Verkaufsfläche, darunter ein Kleid, das eine mittlere fünfstellige Summe kostet.

Wer im Luxus schwelgen möchte, ohne das Konto komplett zu leeren, hat die Möglichkeit, im Mezzanin des Ladens eine Verschnaufpause einzulegen. Dort bietet ein einem französischen Kiosk nachempfundenes Café Törtchen und Tartes sowie eine Bücherauswahl des Hatje Cantz- und Assouline-Verlags. Im Garten des Hinterhofs zieht außerdem für die kommenden Wochen ein Café ein, in dem sich unterschiedliche Champagnersorten entdecken lassen.