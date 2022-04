Nike Air Max Sneaker : Der Longseller

Egal ob in klassischer Variante oder als High-Top: Weiße Sneaker werden wohl niemals aus der Mode kommen. Wenn es sich dann auch noch um ein gefragtes Modell wie den Air Max Tuned (ausschließlich erhältlich bei Foot Locker) handelt, kann man kaum etwas falsch machen. Mit einem strukturierten Obermaterial im futuristischen Design und einer unverkennbaren Silhouette brachte dieses Modell 1998 neuen Wind in die Szene. Heute ist es ein Klassiker.

Sind weiße Sneaker diese Saison im Trend?

Egal ob in klassischer Variante, mit Retro-Flair oder in High-Top-Variante: Weiße Sneaker gehören auch zu dieser Saison.

Seit wann gibt es den Nike Air Max Plus?

Als der Nike Air Max Plus 1998 erstmals herauskam , war sein Erfolg nicht unbedingt absehbar. Mit einem strukturierten Obermaterial in futuristischem Design und einer unverkennbaren Silhouette brachte dieses Modell in den späten Neunzigerjahren frischen Wind in den Sneaker-Markt. Inzwischen ist der Schuh in Hunderten Farbgebungen und Varianten erschienen.

Wieso wurde der Name des Schuhs geändert?

Der größte Erfolg des Air Max Plus war sein inoffizielles Rebranding, besser bekannt unter den beiden Buchstaben „Tn“ („Tuned Air“). Die Technologie, erstmals auf den Air Max Plus angewendet, gehört inzwischen zur Standardausstattung des Schuhs und ist die Bezeichnung für einen Laufschuh.

Welchen Ursprung hat der Sneaker?

Der Schuh wurde von dem Designer Sean McDowell entwickelt. Erste Entwürfe entstanden bereits, bevor er für Nike arbeitete. Als er 1997 bei Nike anfing, arbeitete er gleich an einem neuen Laufschuh. Er sollte eine neue Max-Air-Innovation unter dem Arbeitstitel Sky Air verwenden, die zwei gegenüberliegende Halbkugeln nutzte, um die Dämpfung zu verbessern. Weil der Air Max Plus einen so großen Einfluss auf die Modewelt hatte, vergisst man schnell, dass der Schuh eigentlich fürs Laufen ausgelegt war. McDowell wollte so viele Performance-Vorteile wie möglich integrieren, wozu auch Flexkerben im Vorfußbereich sowie fortschrittliche Nike-Technologie in der Außensohle zählten. McDowell, selbst ein begeisterter Athlet, wusste, dass man alte Konzepte infrage stellen muss, um neue Funktionalität zu gewinnen.

Warum werden die Schuhe „HaifischNikez“ genannt?

Den Namen „HaifischNikez“ erhielt der Sneaker erst 2018: Die Rapper Bonez MC, Gzuz, LX und Maxwell von der „187 Strassenbande“ widmeten dem Schuh den Song „HaifischNikez Allstars“ – eine Liebeserklärung an das Lieblingsmodell der Rapper. Der Name ist an die Optik des Schuhs angelehnt, die an Kiemen eines Hais erinnert. Das Musik-Video wurde auf Youtube schon rund 50 Millionen Mal aufgerufen.