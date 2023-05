Warum ist Salomon derzeit so im Trend?

Performance-Sneaker haben sich schon im vergangenen Jahr als Trendschuh angekündigt. Dieses Jahr gibt es keine Zweifel mehr: Alle wollen Wanderschuhe tragen, nicht nur Sportler. Salomon surft schon länger auf einer Hype-Welle. Während die Outdoor-Marke zunächst nur bei Alpinisten hoch im Kurs stand, ist sie inzwischen auch im Streetwear- und Fashion-Bereich angekommen.

War da nicht noch was mit Rihanna?

Ja, denn spätestens seit Rihannas Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls kennen die meisten Modeinteressierten auch Salomon. Die Fenty-Beauty-Gründerin trat in einem knallroten Paar Salomons auf, genauer gesagt in den Maison Margiela x Salomon Cross Low „Fiery Red“. Die limitierten Schuhe waren nicht nur ein Hingucker – sie boten Rihanna auch die nötige Stabilität und Unterstützung für ihre Choreografie auf der Bühne.

Für welche Läufe ist der Wings 2 geeignet?

Der Salomon XT-Wings 2 Advanced ist wie ein Schutzschild für den Fuß. Das Einsatzgebiet des Schuhs ist dabei vielschichtig und groß: Ob Bergläufe, Downhill-Races, technische Trails oder alles, was man gemeinhin als „wilde Routen“ bezeichnen würde. Das herausragende Merkmal beim Salomon Wings Pro 2 ist die Downhill-Performance. Zusammen mit dem stabilen Chassis kommt hier etwas zum Einsatz, das Salomon „Descent Control“ nennt. Eine eigene Stollengeometrie verschafft bei Bergabpassagen die nötige Griffigkeit und Laufperformance sowie die Sicherheit, dass man auch bei hohem Tempo Kurs hält. Besonders erfahrene Geländeläufer können dem Schuh vieles abgewinnen. Der mehrschichtige Sohlenaufbau schützt vor scharfen Gegenständen und der Schlammschutz vor Schmutz.

Was muss ich noch über Salomon wissen?

Salomon wurde im Jahr 1947 von François Salomon, seiner Frau Jeanne und seinem Sohn Georges Salomon in der französischen Kleinstadt Annecy in den Alpen gegründet und stand in seinen Anfangstagen ganz im Zeichen von Wintersport-Artikeln wie Skikanten und Skibindungen. Beheimatet ist die Firma noch immer in Annecy. Auf die Übernahme eines Golfausrüsters im Jahr 1997 folgte die Produktion von Wanderschuhen, die Salomon bis heute einen guten Ruf in der Wander- und Outdoorszene eingebracht hat. Die Zusammenarbeit mit Marken wie Palace, Boris Bidjan Saberi und Comme des Garçons unterstreicht aber auch Salomons Anspruch im Lifestyle-Segment, in sämtlichen Preisklassen Fuß fassen zu wollen.