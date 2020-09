Nike Air Jordan 4 : Ein Sneaker als Wertanlage

Virgil Abloh kooperiert mit Nike: Eine Legende der Sneaker-Geschichte kommt in der Off-White-Version zurück. Es war das erste Jordan-Modell, das auf der ganzen Welt vertrieben wurde. Die Kolumne Sneak around.

Normalerweise schmücke ich diese Kolumne mit einem Bild von Sneakern an meinen Füßen. In dieser Folge muss ich mit der Regel brechen, denn ob ich meine Nike Air Jordan 4 Sail x Off White tatsächlich tragen werde, weiß ich noch nicht. Nach mehreren Sneak-Peeks zu Beginn des Jahres kam Virgil Ablohs neue Kooperation mit Nike am 29. Juli in den Handel. Der 39 Jahre alte Designer verleiht dem legendären Air Jordan 4 seine Handschrift. Das Modell, 1989 von Tinker Hatfield entworfen, war das erste Jordan-Modell, das auf der ganzen Welt vertrieben wurde. Es wurde zu einer Legende der Sneaker-Geschichte.

In der Off-White-Version des Schuhs steht der Stil von Virgil Abloh im Vordergrund. Der studierte Architekt gründete 2013 in Mailand das Label Off-White. Es folgten zahlreiche erfolgreiche Kooperationen. Seit 2018 ist Abloh außerdem Chefdesigner der Herrenkollektion von Louis Vuitton. Im März erschien die erste Kollektion für Nike, die sich The Ten nennt. Abloh überarbeitete viele der meistverkauften Schuhe des Unternehmens, behielt das ursprüngliche Design des Schuhs aber immer bei.

Ein Schuh als Wertanlage

Zum Launch des Air Jordan 4 Sail x Off White wendete sich Nike über die App „SNKRS“ nur an weibliche Kunden und verschickte eine Push-Mitteilung samt einer Nachricht des Designers. Im Vergleich zu den vorherigen Nike-x-Off-White-Kooperationen wirkt der Jordan 4 Sail nicht übertrieben, sondern clean, mit cremefarbener Basis und farblich angepassten Overlays. Abloh dekonstruiert kaum. Sichtbarer Schaumstoff am Kragen, halbtransparente Ösen, patentierte Textgrafiken des Labels und der Off-White-übliche Kabelbinder runden das Design ab. Neben dem Off-White-Etikett wird der Air Jordan 4 mit dem „Jumpman-Air“-Etikett geliefert.

48 Stunden nach dem Release lag der durchschnittliche Wiederverkaufspreis auf der Resell-Plattform „StockX“ bei 1020,05 Euro. Der Verkaufspreis von Nike lag ursprünglich bei rund 225 Euro. Damit ist der Schuh einer der teuersten Damen-Sneaker.

Der Hype begann schon vor der offiziellen Markteinführung: Zwecks einer Spendenauktion für Black Lives Matter stellte Abloh ein Paar zur Verfügung. Die Schuhe signierte der Designer, allerdings nicht mit seinem Namen, sondern mit dem des Höchstbietenden. Die Sneaker wurden für 187.000 Dollar versteigert. Off-White-Releases gehören zu den beliebtesten unter Sneakerheads. Auch ich hatte schon bei Kaufrecht-Verlosungen über die Nike-App das Glück, ein Paar ergattern zu können. Für mich dienen sie vor allem als Wertanlage. Das funktioniert aber nur, wenn die Schuhe „Deadstock“ bleiben, also nicht getragen werden. Der Markt ist volatil, ob die Schuhe mir irgendwann einen großen Gewinn einbringen, lässt sich nicht voraussagen. Aber allein die Freude, den Schuh in meiner Sammlung zu haben, ist groß.