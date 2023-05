Der tanzfreudige Name ist eine Hommage an Brasilien. Entworfen wurde er 1949 als Fußballschuh. Jetzt erlebt der Adidas Samba OG auf dem asphaltierten Laufsteg seine Renaissance.

Den kenn’ ich doch?

Aylin Güler Redakteurin für Social Media.





Der älteste Adidas-Sneaker hat es Sneakerliebhabern derzeit angetan. Denn kaum feiert der Samba sein Comeback, ist er schon wieder überall ausverkauft. Kein Wunder, haben berühmte Fans wie das Supermodel Bella Hadid doch den Hype um den schlichten Schuhtrend in den vergangenen Monaten befeuert. Jetzt will plötzlich wieder jeder Sambas tragen. Einziges Problem: Der Schuh ist quasi dauerhaft vergriffen und äußerst schwer zu bekommen.

Seit wann gibt es den Schuh?

Entworfen wurde er 1949 als Männer-Fußballschuh von Adi Dassler, dem Gründer von Adidas. Das erste Modell der deutschen Turnschuhmarke gab es damals nur in Schwarz mit weißen Streifen, mit einer rutschfesten Gummisohle, mit der man besonders gut auf harten und vereisten Feldern spielen konnte. Ein Jahr später fand die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien statt, daher gab Adidas dem Turnschuh den Namen Samba, als Hommage an den brasilianischen Musik- und Tanzstil. Eine Verkaufsstrategie, die sich als erfolgreich herausstellen sollte: Der Samba wurde in kürzester Zeit zum meistverkauften Sneaker und machte Adidas in aller Welt bekannt.

Und wofür steht OG?

Immer wieder werden Sneaker mit dem Zusatz OG gekennzeichnet. Die Abkürzung kann mehrere Bedeutungen haben. Bei einem OG-Release handelt es sich um einen Original-Release. Die Marken heben damit die besondere Geschichte eines Sneakers hervor, der in Farb- und Materialgestaltung meist exakt dem OG nachempfunden ist. Für Sammler haben OG-Sneaker besonderen Wert, schließlich stehen sie für den Beginn einer Modellserie oder für eine Neuauflage, die sich an den ersten Releases orientiert.

Wie trägt man den Samba heute?

Der Samba ist längst nicht mehr nur das, was er ursprünglich war: ein Fußballschuh für vereisten Rasen. Sein zeitloser, authentischer Look prädestiniert ihn für den asphaltierten Laufsteg. Das Grunddesign aber ist geblieben: der T-förmige Zehenbereich, die Gummiaußensohle im Retro-Design, die drei Streifen und der seitliche Schriftzug meist in auffälliger Metallic-Optik. Dazu kommen eine klassische Schnürung, eine dämpfende EVA-Zwischensohle und die relativ flache Sohle aus beigefarbenem Gummi. Das Obermaterial besteht immer noch meist aus weichem Leder oder Textil. Mit seinem unverkennbaren Design punktet der Sneaker mit einem einmaligen Wiedererkennungswert – und bietet viele Kombinationsmöglichkeiten vom Vintage-Look bis zum modernen Sportoutfit. Für einen legeren Look trägt man den Samba zur hochgekrempelten Hose und mit einem leichten Hemd oder einer Bluse. Eine moderne Interpretation sind ein Oversize-Blazer oder eine locker geschnittene Stoffhose und ein schlichter Hoodie.