New Balance 550 „Syracuse“ : Bei ihm schlagen Sammlerherzen höher

Was ist das Besondere am New Balance 550?

New Balance bietet vor allem Lauf- und Freizeitschuhe an. Die Modelle tragen keine Namen, sondern Nummern. Der New Balance 550 kam ursprünglich 1989 auf den Markt. Das Modell, das damals noch P550 hieß, war vor allem bei Basketballspielern beliebt. Der Hype um den Schuh setzte aber erst drei Jahrzehnte später ein, als die Kooperation mit der Luxus-Streetwear-Marke Aimé Leon Dore herauskam. Deren Gründer und Chefdesigner Teddy Santis brachte 2020 eine Sonderversion des 550 auf den Markt, die innerhalb weniger Minuten ausverkauft war.

Aylin Güler Redakteurin für Social Media.





Bis heute ist das Modell sehr beliebt. Inzwischen gab es den Schuh in mehreren Farbvarianten. Auch der New Balance 550 „Syracuse“ war schnell nicht mehr erhältlich. Wochenlang habe ich den Schuh in meiner Größe vergeblich bei Einzelhändlern gesucht. Auf der Resale-Plattform StockX wurde der Schuh für mehr als das Doppelte gehandelt: 260 Euro! Viel Geld – aber es war die letzte Chance, an meinen Wunsch-Sneaker zu kommen.

Wann gewinnt ein Sneaker an Wert?

Der offensichtlichste Faktor für eine Wertsteigerung ist die Limitierung eines Schuhs. Das Prinzip der künstlichen Verknappung funktioniert bei Sneakern genauso gut wie bei anderen Sammelobjekten. Durch den Nachfrageüberhang schießt der Preis für die vorhandenen Exemplare in die Höhe. Wichtig ist auch, wer den Schuh entworfen hat. Aber auch ein gutes Storytelling macht Sneaker beliebt.

Wie kommt man an limitierte Sneaker?

Seit Mitte der Zehnerjahre gibt es Plattformen, auf denen limitierte Sneaker gehandelt werden. Führend ist StockX, wo auch andere Sammelobjekte wie Uhren oder Kleidung gekauft und verkauft werden. Die Preise auf der Plattform werden, wie an Wertpapierbörsen, durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Je höher die Nachfrage oder je limitierter das Modell, desto höher der Kaufpreis.

Soll man tatsächlich so viel Geld dafür ausgeben?

Ich werde oft gefragt, warum ich 100 Paar Schuhe brauche und warum ich bereit bin, 300 Euro für einen Schuh auszugeben. Mit der Antwort geben sich nur die wenigsten zufrieden: Es ist mein Hobby. Und nein, ich sehe meine Schuhe nicht als Wertanlage. Sneaker sammeln, tragen, tauschen, auch mal verkaufen und in die ganze Sneaker-Kultur eintauchen – das ist meine Leidenschaft. Ich weiß, nachhaltig ist das nicht. Daher bin ich froh, dass immer mehr Hersteller erkannt haben, dass sich vor allem in der Produktion etwas ändern muss. Und was sammelst du?