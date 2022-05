EKN Larch : Schuhe, die aus guten Ideen wachsen

Das Frankfurter Schuhlabel EKN Footwear spezialisiert sich auf qualitativ hochwertige Schuhmode mit minimalem ökologischen Fußabdruck. Die Produktion findet in einer kleinen Manufaktur in Portugal statt, unter fairen Arbeitsbedingungen. EKN bezieht nach Möglichkeit die Rohstoffe aus der Region und versucht, alle Abfälle in der Produktionsstätte zu recyceln. Um die Qualität der Schuhe zu wahren und Ressourcen zu schonen, wird nur in kleinen Stückzahlen produziert. Neben Schuhen aus chromfrei gegerbtem Leder werden auch vegane Turnschuhe angeboten.

Was macht das Modell Larch besonders?

Der Larch ist erstmals 2019 auf den Markt gekommen und zählt zu den erfolgreichsten Silhouetten von EKN. Das Modell besteht aus veganem Materialmix. Das Obermaterial ist aus recyceltem Kunstleder und Neopren, die Fütterung aus recyceltem Neopren und Mesh. Die EVA-Sohle ist aus wiederverwerteten Materialien und recyceltem Chloropren-Kautschuk. Die Chunky-Sohle rundet den Look ab.

Wer steckt hinter EKN?

Der Münsteraner Noel Klein-Reesink ging nach dem Abitur zum Skateboarden nach New York. Er jobbte in einem Bio-Café in Brooklyn und beschäftigte sich immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit. Zurück in Deutschland studierte er Kommunikationswissenschaften und arbeitete nebenbei als Werkstudent bei New Balance. Nach Stationen bei Adidas und Hessnatur gründete der heute dreifache Familienvater 2015 EKN. Das Ziel: urbanen Streetstyle mit ökologischen und sozialen Standards zu verbinden. „Ich wollte schon immer irgendwas mit Lifestyle machen und gleichzeitig etwas, das die Welt verbessert“, sagt Klein-Reesink.

Woher kommt der Name?

„Ekn“ [i’kin] heißt „Samen“ oder „Saatgut“ in einer alten osmanischen Sprache. So lässt sich auch der Grundgedanke der Marke verstehen: gute Ideen pflanzen – in der Hoffnung, dass etwas Dauerhaftes daraus erwächst.

Was unterscheidet EKN von anderen Marken?

Michael Schmitz, Leitender Vertriebsmanager bei EKN, sagt: „Wir wollen gar nicht gegen die großen Sneaker-Marken ankommen. Unser Ziel ist es, eine klare, nachhaltige Alternative zu bieten.“ Dabei spielt das Thema Design eine große Rolle. „Damit können wir Konsumenten letztlich überzeugen“, sagt Klein- Reesink. „Von der Sandale bis zum Boot gibt es bei uns alles.“ Dafür arbeitet EKN mit verschiedenen Designstudios in Europa zusammen.